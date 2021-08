Titans saison 3 : Comment Jason Todd est devenu Red Hood (spoilers)

L’épisode 5 de la saison 3 de Titans révèle comment Jason Todd est revenu à la vie et l’origin story de Red Hood. Spoilers.

Durant l’épisode précédent de Titans, Dick a réalisé que Jonathan Crane/Scarecrow et Jason Todd/Red Hood travaillaient ensemble mais on ne savait pas comment leur complicité s’était formée. L’épisode 5, intitulé Lazarus, révèle la vérité sur Red Hood et comment Jason en est arrivé là : c’est une histoire de peur.

Tout au long de la série, Jason a eu du mal à suivre le rythme en raison de certaines expériences de mort imminente qui l’ont changé à jamais en tant que personne. Il est logique qu’il ait pensé que perdre la peur ferait des merveilles pour lui parce qu’avouons-le, son ego a pris une énorme raclée quand il a été maîtrisé devant Molly.

Dans une certaine mesure, Jason s’est senti invincible à cause du pouvoir qui l’associe à Bruce Wayne, mais à vrai dire, il n’a pas pu suffisamment ébranler sa peur pour obtenir les résultats dont il avait besoin. Pour faire court, se sentant rejeté par Bruce qui lui dit qu’il ne sera plus jamais Robin, Jason lui dit qu’il a tort à son sujet. Même si Bruce le considère toujours comme son fils, Jason pense être puni à cause de sa peur.

Il se tourne donc vers Scarecrow qui lui fournit une drogue qui se débarrasse de sa peur. En échange d’une telle drogue, Jason révèle qu’il a volé le gaz de peur de Crane dans le coffre de Batman. Crane réalise très vite que Jason est Robin. En échange de l’aide du super-vilain, Jason donnera à Crane des informations détaillées sur Batman et l’aidera à s’échapper.

Jason ressuscité

L’épisode revient au moment où Jason part affronter Joker et se fait tuer. Il est révélé que le corps de Jason a été amené à un Puits de Larare secret que Ra’s Al Ghul a laissé dans la ville. Il est ressuscité et en se réveillant, il découvre que Scarecrow a un laboratoire secret à Arkham.

Crane explique qu’il a ramené Jason d’entre les morts et lui donne une dose de son gaz anti-peur et c’est comme ça qu’il devient Red Hood. Les deux font alors équipe, Jason travaillant à mettre en œuvre le plan de Scarecrow. Comme l’explique Crane, « Gotham ne comprend pas la justice. Il ne comprend que la terreur. »

Le plan de Scarecrow est de plonger « les bons citoyens de Gotham dans un monde de peur et de terreur où il n’y a personne pour les protéger. Et quand ils sentent que tout espoir a été épuisé, nous fondons et sommes la réponse à leur peur. Vous nourrissez un chien affamé, il est toujours à vos côtés. »

Titans, c’est le jeudi sur HBO Max.

Titans saison 3 – Red Hood Featurette