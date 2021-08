The Old Guard 2 : Le film est officiel et recrute une nouvelle réalisatrice

Victoria Mahoney réalisera la suite du film Netflix The Old Guard et prend les commandes des mains de Gina Prince-Bythewood, qui reste productrice.

Netflix confirme enfin que le film The Old Guard a officiellement une suite en route, qui trouve sa nouvelle réalisatrice. Après Gina Prince-Bythewood qui a dirigé le premier film, c’est Victoria Mahoney qui prend les rênes pour le deuxième volet. Prince-Bythewood reste tout de même sur le projet en tant que productrice.

Sans surprise, les stars principales Charlize Theron et KiKi Layne seront de retour et continueront leur aventure immortelle aux côtés de Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, et Luca Marinelli qui reprendront leurs rôles.

Les acteurs Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor seront également de retour et Greg Rucka revient également pour écrire la suite de Old Guard, après avoir adapté le premier film de sa série de bandes dessinées du même nom.

It’s official: THE OLD GUARD is reuniting for a sequel that will be directed by Victoria Mahoney! pic.twitter.com/jpvYUfDwZI — NetflixFilm (@NetflixFilm) August 26, 2021

« Je suis véritablement éblouie par les niveaux collectifs de talent, de compétence et de savoir-faire qui ont permis de sculpter The Old Guard », a déclaré Mahoney dans un communiqué. « J’ai dû le regarder plus d’une centaine de fois et, en tant que tel, je ne peux pas communiquer la vraie mesure de mon excitation – être invitée au voyage de The Old Guard, aux côtés de durs à cuire féroces. »

Mahoney a fait ses débuts en tant que réalisatrice avec Yelling to the Sky en 2011, et elle est devenue la première femme à réaliser un film Star Wars lorsqu’elle fut nommée réalisatrice de la deuxième unité de Star Wars: L’ascension de Skywalker.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix