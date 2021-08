Mission Impossible 7 : La cascade la plus dangereuse de Tom Cruise

Le film Mission Impossible 7 contient la cascade la plus dangereuse jamais réalisée par Tom Cruise.

On ne sait toujours pas grand-chose sur le film Mission Impossible 7, mais Tom Cruise commence doucement à faire des révélations sur ce qui attend les fans de la franchise pour le prochain volet.

Durant le CinemaCon de Las Vegas, il a été révélé que le film contenait la cascade la plus dangereuse que Tom Cruise a jamais réaliser. Le public présent à l’événement a pu découvrir des images de la préparation de la cascade en question. Sur la vidéo, Cruise travaille avec des cascadeurs pour se préparer à conduire une moto sur une rampe massive sur une falaise également massive, à décoller de la moto puis à sauter en parachute au sol.

Le scénariste-réalisateur Christopher McQuarrie l’a qualifié non seulement de plus grosse cascade du film, mais « de loin la cascade la plus dangereuse que nous ayons jamais fait ».

Pour réussir la cascade, il a fallu 500 heures d’entrainement en parachutisme ; 13 000 sauts de moto (oui, 13 000 !) et des mois et des mois pour construire la rampe en Norvège. La séquence se termine avec Cruise faisant lui-même la cascade finale, ce qui selon EW, a suscité une énorme réaction de la part de la foule de CinemaCon. « Tom Cruise est descendu d’une falaise à moto six fois aujourd’hui », a déclaré un coordinateur des cascades.

« La seule chose qui me fait le plus peur, c’est ce que nous avons prévu pour MI8 », s’est exclamé McQuarrie.

Mission: Impossible 7 reprendra probablement juste après les événements de Mission: Impossible – Fallout de 2018, qui a vu Ethan Hunt (Cruise) entreprendre d’arrêter un groupe de terroristes et de faire exploser trois attaques nucléaires simultanées contre différentes villes.

Écrit, produit et réalisé par Christopher McQuarrie, Fallout mettait en vedette Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby, qui reprendront tous leurs rôles pour Mission: Impossible 7.

La suite voit également Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham et Esai Morales, rejoindre le casting, avec Henry Czerny reprenant son rôle d’Eugene Kittridge, l’ancien directeur du FMI vu pour la dernière fois dans le premier film Mission: Impossible.

Notez que la production de Mission Impossible 8 n’a pas encore démarré. Le film devait être tourné dans la foulée du 7ème volet, mais à cause de la pandémie de covid, la Paramount a changé ses plans et le film se tournera plus tard.

Mission Impossible 7 sort le 25 mai 2022.

Source : EW / Crédit ©Paramount