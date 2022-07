Les Gardiens de la Galaxie 3 : Thor Love and Thunder ne change rien au film

James Gunn dit que les événements de Thor Love and Thunder ne changent rien à son film Les Gardiens de la Galaxie 3.

A la fin d’Avengers Endgame, Thor a quitté la Terre avec Les Gardiens de la Galaxie. Dans Thor Love And Thunder, les Gardiens sont présents mais Thor s’en va assez rapidement pour affronter Gorr le Boucher des Dieux.

Se déroulant après les événements du dernier film Avengers et Thor 4 ainsi que The Guardians of the Galaxy Holiday Special, le troisième volet des Gardiens de la Galaxie reprendra effectivement là où Endgame s’est arrêté: avec l’équipe à la recherche de Gamora (Zoe Saldana).

« Non, j’ai écrit le script sans jamais penser qu’ils allaient un jour être avec Thor », a déclaré Gunn à ScreenRant lorsqu’on lui a demandé si ça avait changé depuis Thor : Love and Thunder. « Cela ne les a pas du tout affectés (rires). »

Plus tôt ce mois-ci, Gunn a contesté une affirmation selon laquelle Thor serait un « acolyte » dans Les Gardiens 3 lorsqu’il a tweeté que le dieu du tonnerre « n’allait jamais être » dans le dernier épisode de sa trilogie.

Dans une interview avec Insider, le réalisateur Taika Waititi a révélé que les Gardiens n’avaient pas un rôle plus important dans Love and Thunder car l’équipe reviendra dans son propre film en mai prochain.

Gunn a confirmé que Les Gardiens de la Galaxie 3 sera la dernière fois que les fans verront cette équipe de Gardiens, qui comprend Star-Lord (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn), Groot (Vin Diesel) et Rocket Raccoon (Bradley Cooper).

Au casting de ce troisième volet, on trouve aussi Elizabeth Debicki (Ayesha), Maria Bakalova (Cosmo the Spacedog), Will Poulter (Adam Warlock) et Chukwudi Iwuji (High Evolutionary).

Les Gardiens de la Galaxie 3 sort le 3 mai 2023.

Source : Screen Rant / Crédit ©Marvel Studios