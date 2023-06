The Walking Dead Daryl Dixon : Premier teaser de la série qui se déroule en France

Premier teaser de la série spin-off The Walking Dead centrée sur Daryl Dixon, qui se déroule dans l’Hexagone.

Alors que The Walking Dead Dead City vient de démarrer, AMC a dévoilé un premier aperçu de la prochaine série dérivée de la franchise centrée sur Daryl Dixon.

Le spin-off, qui devrait être diffusé cet automne, suivra le héros alors qu’il « échoue en France et s’efforce de reconstituer comment il y est arrivé et pourquoi », lit-on dans la description officielle.

« La série retrace son voyage à travers une France brisée mais résiliente alors qu’il espère trouver un moyen de rentrer chez lui. Au fur et à mesure qu’il fait le voyage, cependant, les liens qu’il forme en cours de route compliquent son plan ultime. »

Le teaser montre Daryl inconscient sur un bateau à la dérive.

