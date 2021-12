The Walking Dead : Révélations sur le virus et sur Rick dans le final de World Beyond (spoilers)

Le final de The Walking Dead World Beyond fait des révélations sur les origines du virus et on sait où Rick se trouve. Spoilers.

La boucle est bouclée pour la série The Walking Dead World Beyond qui est arrivé à sa fin avec « The Last Light ». L’épisode a commencé et s’est terminé à peu près comme la série l’a fait, avec Elton (Nicolas Cantu) ouvrant la porte au monde extérieur alors que lui, Silas (Hal Crumpston), Hope (Alexa Mansour) et Iris (Aliyah Royale) ont commencé leur voyage dans l’inconnu.

Et l’inconnu est l’endroit où les personnages ont été laissés. Un montage de fin de série nous a montré Hope travaillant avec Leo (Joe Holt) pour trouver un remède contre le virus zombie, Iris et Elton arrivant à Portland pour les avertir de l’infâme Civic Republic Military, et Silas devenant un soldat (peut-être sous couverture ?) pour la CRM. Tout le monde n’est pas allé aussi loin. Huck (Annet Mahendru) a perdu son duel face à Jadis (Pollyanna McIntosh), mais a pu faire exploser tout le dangereux gaz du CRM avant de mourir – faisant le sacrifice ultime.

Le virus né en France ?

Mais les plus grandes réverbérations de l’univers de Walking Dead étaient encore à venir. Une scène de mi-générique a emmené les téléspectateurs dans un laboratoire français abandonné – le même laboratoire que le Dr Edwin Jenner (Noah Emmerich) référençait dans la saison 1 de The Walking Dead. Non seulement cela, mais les téléspectateurs ont vu les vidéos de Jenner, pris du laboratoire du CDC qu’il a fait exploser à la fin de la saison 1, aux scientifiques français. Un Jenner intrigué a discuté de la recherche impliquant l’utilisation de plaques cardiaques comme milieu hôte pour relancer le système circulatoire. Il a également exprimé le désir de voir davantage de « cohortes avec ces variances ».

Nous avons peut-être vu l’une de ces variances en action, car la femme scientifique qui regardait les vidéos de Jenner a été abattue après avoir expliqué qu’elle faisait partie de l’équipe Violet et non de l’équipe Primrose qui était à une conférence à Toledo, Ohio, « quand c’est arrivé ». Sur les murs du labo on peut lire : « LES MORTS SONT NÉS ICI », et l’homme qui a tiré sur la scientifique française a proclamé que tout était de sa faute. On peut ainsi se demande si le virus zombie (ou au moins une nouvelle version de celui-ci) a réellement démarré dans ce labo français. Non seulement cela, mais lorsque la femme s’est réanimée en tant que marcheuse, elle semblait se déplacer plus rapidement et avec plus de force qu’un zombie normal.

L’emplacement de Rick révélé

En plus de ça, le final de la série a aussi confirmé l’emplacement top secret de Rick (Andrew Lincoln), disparu depuis longtemps. Plus de six ans après que Jadis (Pollyanna McIntosh) s’est envolée avec Rick à bord d’un hélicoptère militaire de la République civique, Jadis a débarqué dans World Beyond pour révéler leur destination : la République civique. Appelée la « dernière lumière du monde » en raison de ses ressources, Jadis a échangé Rick au CRM pour entrer dans la ville cachée et vivre parmi ses 200 000 survivants. Son emplacement était alors classé, jusqu’à présent.

« The Last Light » est entré à l’intérieur des murs de la République civique pour confirmer que la « ville cachée » est bien Philadelphie. Lorsque l’adjudant Jadis Stokes enrôle le soldat Silas (Hal Cumpston) à la CRM, les points de repère visibles incluent les gratte-ciel emblématiques de Philadelphie.

Le synopsis officiel du film Walking Dead dit que le film révélera ce qui se passera après le vol fatidique en hélicoptère de Rick l’emmenant dans un « nouveau coin de l’apocalypse zombie » – un lieu maintenant confirmé être Philadelphie. Le film reste en développement actif et une date de sortie pour le retour de Rick en salles est à déterminer.

Crédit ©AMC