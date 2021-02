Superman : Nouveau film produit par J.J. Abrams, mais sans Henry Cavill ?

Le scénariste Ta-Nehisi Coates (comics Black Panther) écrira un nouveau film Superman produit par J.J. Abrams. Pour le moment, Henry Cavill n’est pas annoncé dans le rôle.

Un nouveau film Superman est en route. Warner Bros vient d’annoncer que le scénariste Ta-Nehisi Coates écrira un nouveau film Superman avec J.J. Abrams à la production. Pour le moment, il n’y a aucun détail sur l’histoire, le casting ou les réalisateurs potentiels attachés au projet.

« Être invité dans l’univers étendu de DC par Warner Bros., DC Films et Bad Robot est un honneur », a confié Coates dans une déclaration à Shadow and Act, qui a dévoilé l’information. « Je suis impatient d’ajouter de manière significative à l’héritage du héros mythique le plus emblématique d’Amérique. »

Coates est connu pour avoir écrit des comics Black Panther en 2016, une série qui a mené à l’un des plus gros films Marvel à ce jour. Puis il a ensuite pris les rênes des comics Captain America.

Ce nouveau film se fait ainsi demander si c’est la fin pour Henry Cavill dans le rôle mythique puisque son nom n’est pour l’instant pas attaché au projet. On sait pourtant à quel point il espère continuer à jouer ce rôle qui a changé sa vie et sa carrière. On le verra encore au moins une fois dans le Snyder Cut de Justice League.

On attend voir la décision de Warner en ce qui concerne le casting de Clark Kent.

Cette nouvelle sur ce nouveau film Superman arrive alors que la série Superman & Lois vient tout juste de démarrer sur la CW. Sur le petit écran, c’est Tyler Hoechlin qui joue le super-héros kryptonien.

Source : Shadow and Act/ Crédit : Warner