Le Livre de Boba Fett : L’épisode 5 réjouira les fans du Mandalorian (spoilers)

L’épisode 5 du Livre de Boba Fett est un visionnage indispensable pour les fans de The Mandalorian. Spoilers.

La fin de l’épisode 4 laissait entendre l’arrivée d’un personnage bien connu de la franchise Star Wars sur petit écran et ce fut bien le cas dans l’épisode 5, réalisé par Bryce Dallas Howard. Din Djarin, le Mandalorian lui-même, joué par Pedro Pascal, a fait son entrée dans la série spin-off, histoire d’avoir des nouvelles depuis la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Ce dernier a ainsi été la vedette d’un épisode dépourvu de sa star principale.

Cependant, Mando n’était pas le seul personnage de The Mandalorian à faire une apparition dans le nouvel épisode. Non seulement avons-nous vu l’Armurière de la première saison, mais Amy Sedaris est revenue en tant que mécanicienne adorée de Tatooine, Peli Motto. Dans un épisode précédent du Livre de Boba Fett, Peli pouvait être repérée en arrière-plan, donc c’était sympathique de l’avoir pour un épisode entier (enfin la seconde partie de l’épisode au moins).

Alors que Mando a confié Grogu aux soins de Luke Skywalker lors du final de la saison 2, son fils adoptif pèse toujours lourd dans son esprit. Après avoir terminé un travail de chasse aux primes en échange de l’emplacement de l’armurière (Emily Swallow), Mando la trouve cachée avec l’un des membres du clan Viszla, qui regarde le sabre noir en possession.

Mando a toujours la lance Beskar qui lui a été offerte par Ahsoka Tano (Rosario Dawson), mais comme l’arme présente un danger pour les Mandaloriens, Mando l’offre à l’armurière pour qu’elle soit transformée en une sorte de jouet pour Grogu. Malgré le fait que sa quête pour rendre Grogu aux Jedi est essentiellement terminée, Mando ne croit pas à la manière des Jedi de rompre l’attachement car elle est contraire à la voie du Mandalore. Le petit bonhomme vert fera toujours partie de son clan quoi qu’il arrive.

Petite leçon d’histoire

Alors que l’armurière forge la lance en cadeau pour Grogu, elle donne à Mando une petite leçon d’histoire sur son autre arme, le sabre noir, lui racontant à la fois ses origines et l’histoire de Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) essayant de la manier sans la gagner au combat. Les fans de Star Wars Rebels se souviendront que c’est un membre Jedi du clan Viszla qui a formé l’arme et Sabine Wren l’a ensuite offerte à Bo-Katan afin qu’elle puisse diriger Mandalore. En flashback, nous voyons que l’échec de Bo-Katan a conduit à la destruction de Mandalore par l’Empire. Ce sont des informations importantes dans ce qui est essentiellement censé être l’apparition de Mando dans la série d’un autre personnage.

L’Armurière essaie d’entraîner Mando au combat avec le Darksaber, mais il hésite un peu à le manier, ce qui ne passe pas inaperçu à Paz Viszla (doublé par le producteur exécutif Jon Favreau). Il défie Mando dans un combat que Mando remporte heureusement. Mais lorsque l’Armurière découvre que Mando a retiré son casque, elle déclare essentiellement qu’il n’est plus un Mandalorien. Elle lui donne une nouvelle quête à expier, donc on suppose que la saison 3 du Mandalorian va impliquer.

Quoi qu’il en soit, Mando prend le sabre noir et le jouet pour Grogu et prend un vol commercial pour Tatooine. Les voyages commerciaux ont leurs inconvénients (pas d’arme à bord), mais Peli Motto dit à Mando qu’elle avait un nouveau vaisseau pour lui et s’il semble un peu familier, c’est parce qu’il vient de l’ancienne flotte de la Reine de Naboo (clin d’oeil à Padme Amidala !) C’est un peu une épave, mais après une bonne restauration, il a bientôt un nouveau vaisseau élégant qu’il sort pour un tour d’essai à Beggar’s Canyon.

Un épisode important pour les fans de Mando

Aussi amusant qu’il soit d’avoir une visite prolongée de Mando, l’épisode finit par se rattacher à l’histoire en cours de Boba Fett lorsque Fennec Shand (Ming-Na Wen) semble l’engager comme muscles supplémentaires pour Boba. Mando se porte volontaire pour le faire gratuitement mais dit d’abord qu’il doit rendre visite à un petit copain. Allons nous revoir Grogu dans le prochain épisode ?

La présence de Mando dans Le Livre de Boba Fett fait plaisir, elle est rafraichissante mais elle montre aussi que la série a ses faiblesses et des limites, elle se repose sur son nouveau héros adoré des fans des Star Wars pour booster son affaire.

Lucasfilm et Disney forcent ici les fans de The Mandalorian à regarder Boba Fett même s’ils n’en avaient pas l’intention (ou ont commencé puis abandonné en cours de route). L’apparition de Din Djarin dans Le Livre de Boba Fett n’est pas anecdotique, c’est un point important de son voyage et les fans de The Mandalorian voudront au moins regarder cet épisode de Boba.

Le Livre de Boba Fett, c’est le mercredi sur Disney+

Crédit ©Lucasfilm/Disney+