The Witcher saison 2 : Une chronologie simplifiée et des scripts moins longs

La showrunner de The Witcher confie que la chronologie de The Witcher dans la saison 2 sera plus simple et les scripts moins longs.

La chronologie de The Witcher dans la saison 1 était bien compliquée à suivre et certains fans étaient confus par le concept. La saison 2 sera donc un peu moins compliquée en ce qui concerne la ligne temporelle. Mais ce n’est pas tout, d’autres choses vont changer dans la saison 2.

Dans une récente interview avec Vulture, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich a décrit comment elle a pris le temps de traiter les commentaires du public (à la fois positifs et négatifs) sur la première saison de The Witcher, et comment elle et son équipe de scénaristes ont abordé la saison 2 avec un nouvel ensemble de priorités.

Hissrich a expliqué comment, dans le cas de la chronologie de la première saison, elle comprenait d’où venait la confusion des gens, mais pour elle, devoir comprendre ce qui se passait faisait partie de l’attrait de l’histoire.

Elle confie : « C’était intéressant de parler aux fans qui ont dit : » Je n’avais aucune idée de ce qui se passait dans les délais jusqu’à l’épisode quatre » », a déclaré Hissrich. « Et je me suis dit : « Oui ! Exactement. C’est à ce moment là qu’on doit le réaliser. » Et pour moi, c’était un énorme succès. Et pourtant, ce téléspectateur voulait comprendre ce qui se passait dès l’épisode 1. »

Au-delà du problème de la chronologie, Hissrich espère rendre les choses plus compréhensibles avec des scénarios moins long et plus focalisé sur le développement des personnages : « Nous connaissons déjà les histoires que nous racontons [pour la saison deux], mais je veux m’assurer que nous avons le temps de les raconter de manière appropriée. L’un des plus grands changements que nous avons apportés est de s’assurer que les scripts ne sont pas trop longs », a-t-elle déclaré.

« Les téléspectateurs vont voir que nous n’essayons pas de pousser autant d’histoire, et nous n’essayons pas d’introduire constamment de nouveaux personnages tout le temps, et de nouveaux mondes, et de nouveaux royaumes, et d’augmenter la politique, parfois nous prenons le temps avec des personnages et nous en apprenons un peu plus sur eux. Et c’est probablement la chose que je suis le plus enthousiaste à voir. »

La saison 2 de The Witcher est actuellement en production, en attendant, la saison 1 est disponible sur Netflix.

Source : Vulture / Crédit © Netflix