Wonder Woman 1984 : Apparition surprise dans la scène post-générique (SPOILERS)

Le film Wonder Woman 1984 contient une scène post-générique surprenante. Attention SPOILERS.

Les salles de cinémas sont encore fermées en France et contrairement aux Etats-Unis, le film Wonder Woman 1984 n’est pas disponible en streaming. Il faudra donc encore patienter pour découvrir le film chez nous. Mais avec le film qui est disponible depuis Noël sur la plateforme HBO Max, les spoilers font surface. On découvre ainsi que le film contient une scène post-générique. Attention, la suite est spoiler.

La suite de Wonder Woman trouve Diana vivant à Washington dans les années 1980 et affrontant de nouveaux adversaires (y compris l’entrepreneur avide de pouvoir Maxwell Lord (Pedro Pascal) et l’ennemi félin, Barbara Minerva (Kristen Wiig) alias Cheetah). Elle retrouve également son ancien amant Steve Trevor (Chris Pine), qui a été mystérieusement ressuscité après sa mort en 1918.

Comme Diana l’explique à Steve dans le film, elle n’est pas la première Amazon à quitter Themyscira et à affronter le monde des hommes. Bien avant elle, il y avait une ancienne Amazone nommée Asteria, qui était une guerrière féroce et portait une armure dorée avec des ailes. C’est cette armure que Diana porte dans l’acte final du film, pour affronter Maxwell Lord et Cheetah.

Une fois le film terminé, une scène post-générique nous présente la propriétaire originale de cette armure, joué par – ATTENTION SPOILER ALERT : Lynda Carter, la Wonder Woman originale elle-même. Carter, était la première itération de Diana Prince, star de la série classique Wonder Woman pendant trois saisons de 1975 à 1979.

Dans la scène, une femme aux cheveux noirs sauve un groupe de personnes innocentes. Au début, elle n’est vue que de dos, et les téléspectateurs pourraient penser que c’est Diana Prince – mais quand quelqu’un va la remercier, elle se retourne et il s’agit de Lynda Carter. Elle dit qu’elle s’appelle Asteria et dit qu’elle « fait ça depuis longtemps temps. »

Il y a quelque temps, Carter avait révélé que la réalisatrice Patty Jenkins l’avait approchée pour lui demander de faire une apparition dans le premier film mais son emploi du temps l’en avait empêché. Pour ce nouveau film, elles ont pu trouver le moyen de la faire apparaitre avec ce joli clin d’œil.

Source : EW / Crédit ©Warner Bros