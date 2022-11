Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes : Comment Michael Rooker revient en Yondu

Découvrez comment Michael Rooker est de retour dans Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes. Spoilers.

Certains fans étaient au courant que Michael Rooker serait impliqué d’une manière ou d’une autre dans Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes, mais ne savaient pas comment puisque Yondu est mort dans Les Gardiens de la Galaxie 2 et que James Gunn a toujours été ferme sur le fait que les morts resteraient morts. Yondu n’a donc pas ressuscité, mais il apparait bien dans le spécial Fêtes et de manière originale.

Bien que Yondu n’apparaisse pas en live-action, le personnage apparaît dans des scènes animées au début et à la fin du spécial. Non seulement les scènes animées sont un clin d’œil au culte Star Wars Christmas Special, mais elles se déroulent peu de temps après que Peter Quill (Chris Pratt) ait été enlevé de la Terre. Cette chronologie a permis au personnage de revenir et, comme on pouvait s’y attendre, Rooker a doublé son personnage dans la version originale.

Notez ainsi que Yondu est bel et bien mort et ne reviendra jamais dans l’univers cinématographique Marvel, sauf dans un flashback ou une préquelle, comme c’est le cas dans le spécial Fêtes. Cela dit, Rooker a confié en 2020 qu’il serait toujours prêt à jouer le personnage.

« Vous savez quoi ? J’ai adoré le personnage », a-t-il déclaré dans une interview à ComicBook.com en octobre. « Je ne sais pas comment ils pourraient le faire, mais bien sûr que c’est possible. Tout est possible dans l’univers Marvel, vous savez, il y a des voyages dans le temps et tout ce genre de choses. Alors oui, bien sûr que c’est possible. Mais seront-ils capable de me payer ? Je ne sais pas. Chez Marvel, ils n’ont pas beaucoup d’argent, vous savez, les temps sont durs ! »

Les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes est disponible sur Disney+ tandis que Les Gardiens de la Galaxie 3 devrait sortir en salles le 23 mai 2023.

Crédit ©Disney+