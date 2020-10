Les Gardiens de la Galaxie 3 : Yondu ne sera pas ressuscité

James Gunn révèle qu’il ne ressuscitera pas Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie 3.

Pour les fans qui pensent ou espèrent que Yondu reviendra à la vie dans Les Gardiens de la Galaxie 3, ils seront déçus. James Gunn a révélé pourquoi Yondu restera mort dans le prochain volet de la saga.

Si l’acteur Michael Rooker qui a joué le personnage dans les deux premiers films de la franchise a dit plus d’une fois qu’il aimerait revenir, il semble que ce ne sera pas le cas, à moins que ce soit un flashback mais il ne sera pas ressuscité.

James Gunn a répondu à certaines questions des fans au cours du week-end, et Les Gardiens de la Galaxie 3 était un sujet de conversation évident. La mort de Yondu dans le deuxième film était également un point de conversation. « Il y a des fans en colère, quel que soit le choix que vous faites. Je reçois toujours des messages de haine pour la mort de Yondu, » a-t-il déclaré à un fan.

Cela a conduit à une discussion plus profonde à propos de Yondu, où Gunn a déclaré que sa mort est « partie intégrante » de l’histoire. Quand un fan suggère que ceux qui lisent les comics savent qu’il ne rester a pas mort, Gunn l’arrête tout de suite.

Il écrit : « Je comprends parfois que vous pouvez ramener des personnages d’une manière cool. Mais généralement, si un personnage meurt et que c’est une partie significative de l’histoire, le personnage doit rester mort. Donc à moins que ce ne soit un flashback, Yondu restera mort, en ce qui me concerne. Sinon, cela ruine son sacrifice. »

I get sometimes you can bring back characters in a cool way. But usually, if a character dies, & it’s a meaningful part of the story, the character should stay dead. So unless it’s a flashback, Yondu will stay dead, as far as I’m concerned. Otherwise, it ruins his sacrifice. https://t.co/Z3enj0LEdM

— James Gunn (@JamesGunn) October 24, 2020