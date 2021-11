The Flash saison 8 Armageddon : Synopsis de la dernière partie avec Mia Queen

La CW a dévoilé un synopsis pour la dernière partie de l’événement Armageddon dans la saison 8 de The Flash. Spoilers.

Lancée la semaine dernière, l’événement en 5 parties « Armageddon » a déjà dévoilé deux épisodes. Depuis le début, Barry Allen (Grant Gustin) est perplexe sur son rôle présumé dans la destruction titulaire de la Terre en 2031, il ne pense pas être responsable de ce que Despero lui reproche.

Jusqu’à présent, Barry a croisé la route Ray Palmer de Brandon Routh / The Atom (de Legends of Tomorrow) dans la partie 1, dans l’épisode suivant, Chyler Leigh de Supergirl est apparue dans son rôle d’Alex Danvers via vidéo conférence, et à la fin de la partie 2, Barry a rencontré Jefferson Pierce / Black Lightning (Cress William) au Hall de la Justice.

Dans la partie 3, Leigh sera de retour tandis qu’Osric Chau reprendra son rôle de Ryan Choi de l’événement crossover « Crisis on Infinite Earths« . La partie 4 intègrera ensuite Ryan Wilder/Batwoman de Javicia Leslie dans l’histoire. Cet épisode verra aussi les retours des méchants Eobard Thawne/Reverse Flash sous les traits de Tom Cavanagh et Neal McDonough reprendra son rôle de Damien Darkh.

Maintenant, dans le synopsis officiel de la partie 5, alias le final d’Armageddon (diffusée le mardi 14 décembre), il est révélé qu’il y aura une « opportunité pour The Flash de mettre fin à sa bataille de toute une vie avec Reverse Flash pour de bon, mais cela pourrait être trop important pour Barry et son équipe. Pendant ce temps, Mia Queen (Katherine McNamara) vient du futur pour sauver un être cher perdu – et elle ne laissera rien se mettre sur son chemin.

Qui pourrait bien être cet être cher ? Si on réfléchi un peu, il pourrait s’agir de son frère William (Ben Lewis), qui, dans le backdoor pilot de Green Arrow & the Canaries, a été enlevé. Avec la série qui n’a jamais été commandée, cette affaire reste irrésolue. Les producteurs de l’Arrowverse vont peut-être profiter d’Armageddon pour enfin donner une réponse au public.

Ce synopsis laisse aussi entendre que la longue bataille entre Flash et Reverse Flash va enfin arriver à son terre.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

