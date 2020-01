Arrow saison 8 : Retour vers un futur post-Crisis dans Green Arrow & The Canaries (spoilers)

Retour sur Green Arrow & The Canaries, l’épisode d’Arrow qui met en place la future série spin-off. Spoilers.

Arrow se termine la semaine prochaine mais avait de mettre un point final à la série, l’Arrowverse tente de préparer le futur de la franchise avec une série spin-off centrée sur Mia Queen, Laurel Lance et Dinah Drake. Cet épisode, intitulé Green Arrow & The Canaries réussi son pari, il met bien en place le monde post-Crise et donne envie d’en voir plus sur le futur de Star City.

Crisis on Infinite Earths a opéré de grands changements dans l’univers des personnages après le sacrifice d‘Oliver. On retrouve ainsi Mia en 2040 qui vient d’être diplômer et tente de trouver ce qu’elle veut faire de sa vie. Une vie qui est bien différente de celle qu’elle avait dans la timeline précédente.

Les Canaries en 2040

L’épisode démarre avec Laurel qui arrive à Star City en 2040 et tente de sauver une jeune femme nommée Bianca qui se trouve être la fille d’Helena Bertinelli (Huntress). Bianca se trouve également être une amie de Mia. Laurel doit sauver Bianca qui risque de mourir dans les trois jours ce qui engendrera un chaos à Star City alors que la ville est calme depuis qu’Oliver l’a sauvée en 2020.

Ce qu’on retient de cet épisode, c’est que Laurel est toujours la Laurel de la Terre-2. Ce n’est pas celle de la Terre-1 qui est morte dans la saison 4. Les scénaristes auraient pu profiter du reboot de l’univers pour la faire revenir, mais ce n’est pas le cas. Si certains le regretteront, il est intéressant que ce soit cette Laurel là parce qu’elle a eu une évolution très intéressante, elle a appris de ses erreurs et tente d’être une meilleure personne. Elle est toujours aussi sarcastique, maladroite et directe, mais ses intentions sont nobles.

Après avoir échoué son sauvetage de Bianca, Laurel retrouve Dinah qui a complètement changé de vie. Elle est désormais chanteuse dans un bar qu’elle possède nommé Fishnet et il s’agit bien de la même Dinah de 2020. Elle dévoile qu’après les funérailles d’Oliver, elle s’est réveillée dans le futur sans savoir comment elle est arrivée là. Personne ne sait qui elle est, c’est comme si elle n’avait jamais existé. Elle a ainsi décidé de se libérer du passé et réinventer. Ceci est clairement la mise en place d’un mystère pour le reste de la série spin-off si elle est commandée par la CW.

Nouvelle timeline, nouvelle Mia

Dans cette timeline post-crise, Mia a grandi avec sa mère Felicity et son frère William. Elle vie une vie confortable et n’a jamais traversé les épreuves difficiles que son autre version a traversé. Aussi, on découvre que Zoe est vivante, que son père Rene est le maire et que J.J. n’est jamais devenu Deathstoke. Autre surprise, J.J. et Mia sont en couple ! Connor est toujours dans le coin mais il semble moins bien ajusté que son frère.

La petite vie bien tranquille de Mia va être chamboulée quand Laurel lui restaure la mémoire grâce à un appareil créé par Cisco qui réplique les pouvoirs de J’onn. Mia a désormais les souvenirs des deux timelines et se souvient de ce que JJ a fait. Elle n’est pas forcément contente de ce que Laurel a fait mais elle décide finalement d’embrasser son destin de Green Arrow et aide Dinah et Laurel. Si Laurel a forcé Mia a embrassé son destin de Green Arrow, c’est parce que la ville s’effondre en 2041 et Mia serait en partie responsable.

Pour faire court, elles suspectent JJ mais ce n’est pas lui. C’est un autre Deathstroke qui a enlevé Bianca. Il s’agit de Trevor qui se trouve être le petit ami de Bianca. Il l’a kidnappée pour le compte d’une femme mystérieuse. Qui est-elle ? On ne l’apprend pas puisque Trevor meurt avant de dire quoi que ce soit. C’est une histoire qui devrait être développée dans la prochaine série. Mia remake un tatouage familier sur le poignet de Trevor. Ce tatouage se trouve être une réplique du symbole qui se trouve sur l’hozen, la pointe de flèche en pierre que William a hérité de son père. Quand elle arrive à cette conclusion, elle et son frère se font assommer et William est enlevé.

Au même moment, JJ reçoit la visite d’une personne masquée qui lui restaure ses souvenirs sur ce qui s’est passé dans la timeline précédente. Il se souvient de sa vie passée, ce qui est très mauvais signe. Va-t-il redevenir le méchant J.J. ? Et où est sa sœur Sara dans tout ça ? Après tout, elle a aussi été restaurée dans ce nouveau monde. Est-elle responsable de que quelque chose ? La série va-t-elle lui confier un rôle déterminant dans cette histoire ?

Clairement, cet épisode donne un bon aperçu de la vie post-Crisis, dans les 20 ans qui ont suivi le sacrifice d’Oliver et met en place plusieurs mystères. La série spin-off n’est pas encore commandée mais après cet avant-goût, on a envie d’en voir plus. Il est tout de même étonnant que ce soit l’avant dernier épisode de la série parce que c’est vraiment complètement séparé du reste de la série. C’est un épisode qui se tient tout seul, c’est un véritable pilote de spin-off, pas un épisode d’Arrow. Il serait étonnant que le final de la série reprennent quoi que ce soit ce soit de cet épisode. Il faudra attendre de voir si la série Green Arrow & The Canaries verra le jour.

La semaine prochaine, ce seront les adieux à la série Arrow dans un final intitulé Fadeout. La promo est à voir ci-dessous.

Arrow saison 8 – Promo finale

Crédit ©CW