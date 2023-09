Starz annule 3 séries dont Heels avec Stephen Amell et abandonne un projet avec Katherine Langford

La chaine Starz annule Heels avec Stephen Amell ainsi que les séries Blindspotting et Run the World et abandonne un projet avec Katherine Langford

Starz fait le ménage. Selon le site Variety la chaine payante américaine a annulé trois séries, après leur seconde saison respective : Heels, Run the World et Blindspotting. De plus, la chaine a abandonné le projet The Venery of Samantha Bird, qui était en cours de développement.

Heels mettait en vedette Stephen Amell (Arrow), dans le rôle de Jack Spade, un lutteur professionnel concourant aux côtés de son jeune frère Ace (Alexander Ludwig). La saison 2 a vu Jack et Ace « continuer à se battre pour l’héritage de leur défunt père et leurs versions individuelles du succès, tout en travaillant également pour trouver leur propre identité en tant que « visage » ou « talon » », selon le synopsis officiel.

Run the World était une comédie d’ensemble mettant en vedette Amber Stevens West sur un groupe très uni de femmes noires vivant à Harlem qui naviguent ensemble à travers leur vie et leurs relations amoureuses. La saison 2 a été diffusée en mai dernier.

De son côté, Blindspotting était un spin-off/suite du film acclamé du même nom de 2018 et mettait en vedette Jasmine Cephas Jones, reprenant son rôle du film. Alors que Miles, le petit ami d’Ashley depuis 12 ans et père de leur fils, est soudainement incarcéré, elle se retrouve confrontée à une crise existentielle chaotique et humoristique lorsqu’elle est obligée d’emménager avec la mère et la demi-sœur de Miles. La saison 2 a débuté en avril.

The Venery of Samantha Bird devait voir Katherine Langford (13 Reasons Why), dans un thriller psychologique sur une jeune femme qui renoue avec son amour d’enfance et se lance dans une nouvelle romance qui n’est peut-être pas ce qu’elle semble être. Le projet avait reçu une commande de huit épisodes de Starz en octobre ; six des huit épisodes auraient été tournés avant l’arrêt de la production en raison de la grève des acteurs SAG-AFTRA.

Les séries de Starz étaient précédemment disponibles en France sur Lionsgate+ (anciennement StarzPlay) mais la plateforme n’est plus distribuée chez nous depuis plusieurs mois.

Source : TVLine / Crédit ©Starz