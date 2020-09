Marvel : La série sur Nick Fury aura-t-elle un lien avec Agents of S.H.I.E.L.D. ?

Samuel L. Jackson reprendrait son rôle de Nick Fury dans une série pour Disney+, par le scénariste de Mr Robot. Théorie sur un lien avec Agents of S.H.I.E.L.D.

Il semble que Nick Fury va avoir droit à sa propre série Disney+. Selon Variety, Samuel L. Jackson reprendrait son rôle dans une série actuellement développée par Kevin Feige et son équipe de Marvel Studios pour Disney+. Cette série serait écrite et produite par Kyle Bradstreet qui a notamment travaillé sur la série Mr Robot.

Jackson a joué le rôle de Nick Fury, l’ancien chef du S.H.I.E.L.D., dans 11 des 23 films de Marvel à ce jour, y compris Captain Marvel, un film qui se déroule dans les années 90 et qui a révélé comment le personnage à perdu son œil. Il est également apparu dans quelques épisodes de la série Agents of S.H.I.E.L.D.

La dernière fois que nous avons vu Fury sur grand écran, c’était dans la séquence post-générique de Spider-Man: Far From Home avec Tom Holland, qui est sorti en salles l’année dernière. Il se trouvait alors dans l’espace et ce serait une bonne occasion pour faire revenir d’autres personnages. Le retour de l’acteur et l’introduction de la série, est quelque chose sur lequel on spécule depuis un certain temps et maintenant, de nombreux fans du MCU espèrent le voir lier à Agents of S.H.I.E.L.D. qui s’est terminée le mois dernier.

Fury était le directeur du SHIELD, l’organisation d’espionnage sur laquelle la série Agents of S.H.I.E.L.D. était basée pendant sept saisons. Il a quitté le SHIELD il y a un certain temps, à la même époque de Captain America: Le Soldat de l’Hiver, et a apparemment mis sur pied une toute nouvelle organisation en secret : SWORD, un successeur spatial du SHIELD. Attention, la suite de l’article contient des spoilers sur Agents of S.H.I.E.L.D.

Maintenant que SWORD semble apparemment être une organisation existante dans le MCU, il est bien probable que la série avec Nick Fury se déroule au sein de cette organisation spatiale. Et à la fin de Agents of S.H.I.E.L.D., une partie de l’équipe part pour l’espace afin d’aider à combattre les méchants intergalactiques.

Le lien avec Fury est parfait et cela permettrait de continuer à voir des personnages adorés de fans, notamment Daisy / Quake. La fin d’Agents of S.H.I.E.L.D. aiderait ainsi à installer la série avec Fury et garder Daisy d’autant que Chloe Bennett est apparemment partante pour continuer à la jouer. Elle a récemment confié qu’elle reviendrait si elle en avait l’opportunité. Tout est donc possible.

Cette nouvelle série potentielle n’est que le dernier projet visant à amener les personnages bien-aimés de Marvel sur le petit écran. Dans le cadre de la phase quatre du MCU, Marvel lance un certain nombre de séries limitées, y compris WandaVision, qui fera ses débuts plus tard cette année et trouve Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, et Vision, respectivement.

The Falcon and The Winter Soldier et Loki sont sur le pont pour l’année prochaine et d’autres projets en cours comme Hawkeye avec Jeremy Renner, She-Hulk avec Tatiana Maslany, Ms Marvel et Moon Knight arriveront plus tard.

Source : Variety / Crédit ©Marvel