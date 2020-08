The Suicide Squad : David Ayer réagit au nouveau film et nouvelles affiches

David Ayer, le réalisateur du précédent film Suicide Squad, réagit à la version de James Gunn et découvrez de nouvelles affiches.

Le réalisateur du précédent film Suicide Squad, David Ayer, est heureux de passer le flambeau à James Gunn pour le reboot de l’année prochaine, exprimant son enthousiasme en ligne pour le projet à venir qu’il pourra apprécier simplement en tant que fan.

Lors de l’événement virtuel DC FanDome ce week-end, Gunn a révélé un premier aperçu de son interprétation de The Suicide Squad ainsi que le dévoilement de tous les personnages inclus dans le film. Les images ont ravis beaucoup de fans, et parmi eux se trouve l’homme qui a écrit et réalisé la version 2016 de l’histoire.

Sur Twitter, Gunn a noté qu’Ayer l’avait beaucoup soutenu dans le développement de The Suicide Squad, indiquant clairement qu’il n’y avait que du respect entre les deux cinéastes. « [Ayer] a été un gars formidable et un grand soutien pour moi depuis le début, et je l’apprécierai toujours », a déclaré Gunn dans le tweet.

« Je suis juste un fan, » Ayer a tweeté en réponse à James Gunn. « Je savais que tu allais tout déchirer – mais en voyant que tu as pris la route old school avec l’apparence et l’ambiance – me dit que ça va être diiiingue. »

I’m just a fan. I knew you were going to crush it – but seeing you went old school with the looks and vibe – tells me it’s going to be insaaaane 🙌🏻 https://t.co/F1q8vSznc1 — David Ayer (@DavidAyerMovies) August 23, 2020

Pour finir, des affiches-personnages ont été dévoilées, elles sont à voir dans la galerie.

Au casting de The Suicide Squad, on trouve Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flagg), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian, (Polka-Dot Man), Margot Robbie (Harley Quinn), Daniela Melchior (Ratcatcher), Idris Elba (Bloodsport), Mayling NG (Mongal), Peter Capaldi (The Thinker), Alice Braga (Solsoria), Steve Agee (King Shark), Pete Davidson (Blackguard), Nathan Fillion (TDK), Sean Gunn (Weasel), Jai Courtney (Captain Boomerang), John Cena (Peacemaker), Taika Waititi et Storm Reid.

Ecrit et réalisé par James Gunn, The Suicide Squad sort en août 2021.

