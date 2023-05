Thunderbolts : La grève des scénaristes suspend la production du film Marvel

La production du film Marvel Thunderbolts est suspendue à cause de la grève des scénaristes d’Hollywood.

Marvel Studios suspend le tournage d’une autre production à venir. Selon Deadline, le film Thunderbolts a mis en pause sa production alors qu’il devait commencer à tourner dans trois semaines à Atlanta. L’équipe a été informée hier et les initiés disent que le plan est de reprendre la production une fois la grève terminée.

Cette décision intervient après que Marvel ait également suspendu la pré-production du film Blade, qui devait également être tournée en juin. Le studio avait également été contraint d’arrêter récemment la production de sa série télévisée Wonder Man, qui tournait à Los Angeles et avait arrêté la production ces derniers jours. Comme Thunderbolts, le plan est de reprendre la production sur Wonder Man une fois la grève terminée.

Les séries télé ont été les premières impactées par la grève mais les films commencent également à sentir l’impact avec de plus en plus de production qui sont soit interrompue, soit repoussées. Et plus la grève continue, plus les tournages seront touchés. Les studios semblent de plus en plus contraints à suspendre les choses jusqu’à ce que la grève soit terminée.

Pour le moment, on ne sait pas grand-chose de l’intrigue du film, mais dans les comics, l’histoire tourne autour d’un groupe de méchants qui sont envoyés en mission commandée par le gouvernement.

Au casting du film on trouve Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Winter Soldier), David Harbour (Red Guardian), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine), Wyatt Russell (US Agent), Hannah John-Kamen (Ghost) et Olga Kurylenko (Taskmaster). Steven Yeun et Ayo Edebiri ont également rejoint l’ensemble dans des rôles non divulgués.

Jake Schreier est à la réalisation du film Marvel. Le scénariste de Black Widow, Eric Pearson, est à l’écriture, avec le président de Marvel Studios, Kevin Feige, à la production.

Source : Deadline / Crédit ©Marvel