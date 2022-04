Venom 3 et S.O.S. Fantômes 5 : Sony annonce des suites au CinemaCon

Sony Pictures a annoncé des suites pour les franchises Venom et S.O.S. Fantômes au CinemaCon.

Sans aucune surprise, Sony Pictures a annoncé les suites pour deux de ses franchises les plus populaires. Venom Let There Be Carnage et S.O.S. Fantômes L’Héritage furent deux des films qui ont le mieux marché au box office l’année dernière pour Sony Pictures, il était donc attendu que les studios continuent d’étendre leurs propriétés.

Durant le CinemaCon qui se tient actuellement à Las Vegas, Après avoir révélé quelques images de films comme Bullet Train avec Brad Pitt et Sandra Bullock, The Woman King avec Viola Davis et Spider-Man: Across the Spider-Verse, Sony a partagé des images d’autres choses à venir au cours des prochaines années. Cette vidéo comprenait des cartes de titre pour Venom 3 et une suite de S.O.S. Fantômes L’Héritage.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été donnée pour l’un ou l’autre de ces films, et il n’y a eu aucune annonce concernant le casting ou l’équipe. On imagine évidemment que Tom Hardy reviendra le rôle principal pour Venom 3.

Même si Venom n’a jamais fait l’unanimité chez les fans de Marvel, la franchise est un succès pour Sony qui continue de capitaliser dessus. Quant à S.O.S. Fantômes L’Héritage, cette saga marche en grande partie grâce à la nostalgie et le nouveau film a réussi a séduire en se connectant à la franchise originale et en ignorant le volet sorti en 2017.

On attend des informations concernant ces deux prochains films Sony.

Source : Deadline / Crédit ©Sony