SAG Awards 2024 : Oppenheimer, The Bear, Succession, Lily Gladstone gagnants

Découvrez le palmarès des SAG Awards avec Oppenheimer, The Bear et Succession qui gagnent gros ainsi que la victoire historique de Lily Gladstone.

Pour la première fois, alors qu’ils fêtaient leurs 30 ans, les SAG Awards 2024 ont été diffusés en direct sur Netflix dans la nuit de samedi à dimanche.

Après une année qui a vu une grève historique de la SAG-AFTRA interrompre les productions hollywoodiennes pendant des mois, la Screen Actors Guild s’est de nouveau réunie pour honorer les meilleures performances cinématographiques et télévisuelles de l’année lors des SAG Awards 2024, avec Oppenheimer et The Bear en tête des récompenses.

Côté cinéma, les acteurs d’Oppenheimer ont remporté la plus haute distinction de la soirée pour leur travail collectif dans le film à succès de Christopher Nolan, qui pourrait remporter l’Oscar du meilleur film le mois prochain. Cillian Murphy et Robert Downey Jr. ont également remporté des trophées individuels, tout comme l’actrice de Winter Break Da’Vine Joy Randolph et l’interprète de Killers of the Flower Moon Lily Gladstone – cette dernière ayant réussi un tour de force face à la favorite présumée Emma Stone (Pauvres Créatures) seulement trois quelques jours avant la clôture du vote final pour les Oscars.

Alors que les victoires de Murphy, Downey Jr. et Randolph aux SAG Awards étaient prévisibles avant de se répéter possiblement aux Oscars le 10 mars prochain, la victoire de Gladstone sur Stone dans la course de la meilleure actrice remet en question la confrontation finale entre les artistes. On attend de voir si Gladstone remportera l’Oscar de la meilleure actrice. Ce serait une victoire historique pour une amérindienne.

Côté télévision c’est un Pedro Pascal dans un état légèrement alcoolisé qui remporte le prix de la meilleure performance masculine pour son rôle dans The Last of Us face aux acteurs de Succession qui avaient fait un braquage dans les nominations individuelles.

Elizabeth Debicki de The Crown, Ali Wong et Steven Yeun d’Acharnés, ainsi que les stars de The Bear, Ayo Edebiri et Jeremy Allen White, ont tous remporté des statuettes solo, avec les castings de The Bear et Succession remportant les prix d’ensemble.

Juste avant le coup d’envoi de la cérémonie, les équipes de cascadeurs derrière The Last of Us et Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One ont gagné respectivement pour le meilleur Ensemble de cascades dans une série télévisée et un film.

Au cours de la cérémonie présentée par Idris Elba, l’émission a accueilli une liste prestigieuse de remettants, y compris une réunion du Diable s’habille en Prada mettant en vedette Meryl Streep, Anne Hathaway et Emily Blunt, ainsi que plusieurs réunions de casting d’anciennes séries cultes précédemment gagnantes comme Modern Family et Breaking Bad. Le duo du Seigneur des Anneaux, Elijah Wood et Sean Astin, était aussi réuni pour remettre un prix.

Pour finir, Jennifer Aniston et Bradley Cooper ont remis un prix d’honneur à Barbra Streisand.

