Bel-Air : Intronisation du nouveau Prince de Bel-Air (teaser)

Un premier teaser pour Bel-Air, la série réimaginant Le Prince de Bel-Air comme un drame, a dévoilé.

Le Prince de Bel-Air va bientôt revenir, mais il sera très différent. La série Bel-Air est actuellement en pleine production et sera une version dramatique de la sitcom des années 90 qui a rendu Will Smith célèbre.

Le nouveau teaser reprend les paroles de la chanson générique emblématique de la série originale et les pose sur une musique dramatique façon slam avec le nouveau Will, interprété par Jabari Banks, prenant place sur son trône en tant que prince de Bel-Air.

Intitulé simplement Bel-Air, voici la description officielle de la série : « Située dans l’Amérique d’aujourd’hui, Bel-Air est une série analogue dramatique d’une heure de la sitcom des années 90 Le Prince de Bel-Air qui se penche sur la prémisse originale : le voyage compliqué de Will depuis les rues de l’ouest de Philadelphie au manoir du quartier huppé de Bel-Air.

Avec une vision repensée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en continuant à faire preuve de fanfaronnade et de clin d’œil à l’originale. »

Aux côtés de Jabari Banks on trouve Adrian Holmes (V Wars) dans le rôle de Phillip Banks; Cassandra Freeman (The Enemy Within, Atlanta) sera Vivian Banks; Olly Sholotan (Run Hide Fight, Evolution of Nate Gibson) incarne Carlton Banks; Coco Jones (Let it Shine, Vampires vs. The Bronx) jouera Hilary Banks; Akira Akbar (We Can Be Heroes, Captain Marvel) est Ashley Banks; Jimmy Akingbola (Most Dangerous Game, In The Long Run) incarnera le majordome Geoffrey; Jordan L. Jones (Rel, Snowfall) jouera le meilleur ami de Will Jazz et Simone Joy Jones (The Chair, What If) incarnera Lisa.

Morgan Cooper, qui est l’origine de la vidéo qui a porté à ce projet sera réalisateur, producteur et scénariste de la série. Will Smith et Jada Pinkett-Smith seront à la production exécutif de Bel-Air.

La plateforme Peacock semble avoir confiance en ce projet puisqu’elle a déjà commandé deux saisons. La série sera lancée en 2022.

Bel-Air – Teaser