The Marvels : Disney confirme officiellement une durée de film record

Disney annonce la durée officielle de The Marvels, confirmant un nouveau record du MCU pour le film porté par Brie Larson.

Via un listing du film sur le site internet de la chaine de salles de cinéma américaine AMC, la durée du film The Marvels est officiellement confirmée. C’est un record mais pas celui que vous pensez puisque la suite de Captain Marvel ne durera que 1 heure et 45 minutes.

Le film bat ainsi le record commun de L’Incroyable Hulk et Thor : Le Monde des Ténèbres (1 heure et 52 minutes) comme le film du MCU le plus court de tous les temps jamais réalisé. La confirmation de Disney fait également suite à des rumeurs sur la durée d’exécution du film, qui est de 19 minutes de moins que Captain Marvel, qui était de 2 heures et 4 minutes.

Le nouveau film fait suite au blockbuster Captain Marvel de 2019, avec Brie Larson revenant en tant que Carol Danvers, alias Captain Marvel, et Teyonah Parris de WandaVision reprenant son rôle de Monica Rambeau, alias Photon. Kamala Khan jouée par Iman Vellani, alias Miss Marvel, fait ses débuts sur grand écran dans le prochain film, Nick Fury (Samuel L. Jackson) sera de retour tout comme Goose la Flerken mangeuse d’humains cachée sous des airs de félin, adoptée par Carol.

The Marvels voit l’arrivée de nouveaux visages dans le MCU, y compris Park Seo-joon (Parasite), dans un rôle mystérieux, qui devrait être un « allié de Carol », et Zawe Ashton dans le rôle de la méchante révolutionnaire Kree Dar-Benn.

Réalisé par Nia DaCosta The Marvels sort le 8 novembre 2023 en salles.

Source : CBR / Crédit ©Laura Radford/Marvel Studios