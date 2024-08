Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : Nouvelle bande-annonce

Nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série Le Seigneur des Anneaux Les Anneaux de Pouvoir qui reconnait un changement par rapport aux films.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir la saison 2 a sorti sa bande-annonce complète, qui fait référence à un personnage de Tolkien qui a subi des adaptations polarisantes dans la série et dans les films de Peter Jackson.

La saison 2 adaptera le contenu du Seigneur des Anneaux et ses annexes, se concentrant sur le contenu limité disponible sur le Deuxième Âge. Ce message limité sur l’époque choisie par la série l’a amené à créer du matériel original et des personnages controversés pour étoffer le matériel source de J.R.R. Tolkien. Mais la série est peut-être plus fidèle au matériel source que les films sur au moins un aspect, comme le suggère la bande-annonce.

Le Deuxième Âge de la Terre du Milieu a été semé d’embûches dans le monde de Tolkien, ce que la saison 2 des Anneaux de Pouvoir documentera. Examinant l’ascension de Sauron, la saison 2 réunira les récits de ses nombreux personnages. Galadriel passera au second plan face à Celebrimbor dans la saison 2, qui « deviendra sans doute le principal protagoniste », selon les showrunners dans une interview à Total Film.

Sauron est l’épine dorsale de l’histoire, affectant tous les personnages et tentant Celebrimbor vers sa perte, ce que la bande-annonce aborde intelligemment en comparant son Sauron à celui de Jackson.

La bande-annonce de la saison 2 de Des Anneaux de Pouvoir fait allusion dans ses dialogues et ses images à la légende de l’Œil de Sauron. La bande-annonce fait un gros plan d’Adar disant « Tôt ou tard, son œil vous transperce et s’immisce en vous ». Tolkien a utilisé le terme « Œil de Sauron » dans Le Seigneur des Anneaux pour décrire l’intelligence, la règle, le contrôle et le pouvoir de Sauron. Ainsi, Adar semble faire ici un usage canonique du terme.

La voix d’Adar est superposée à une scène d’une main sur un orbe orange brillant qui peut être un Palantir, et à une scène ultérieure d’un coucher de soleil brûlant derrière un cavalier solitaire. Ces deux sphères enflammées rappellent l’emblématique Œil de Sauron des films de Peter Jackson, consolidant ainsi la référence à l’Œil de Sauron de la bande-annonce.

Le final de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir a confirmé que le personnage original de la saison 1, Halbrand, était Sauron caché depuis le début, mais cette bande-annonce constitue la première référence de la série à l’Œil de Sauron.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir revient le 29 aout pour sa saison 2 sur Prime Video.

Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir Saison 2 – Bande-Annonce