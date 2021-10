The Amazing Spider-Man 3 : Un « complot » pour empêcher le film de voir le jour ?

Kevin Feige et Marvel Studios auraient comploté pour convaincre Sony d’abandonner les plans du film Amazing Spider-Man 3.

En 2014, un troisième volet de The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield était prévu et un film avec les Sinister Six était également dans les tuyaux de Sony Pictures. Cependant, le second volet de la franchise n’a pas été un grand succès et c’est là que Kevin Feige et Marvel Studios auraient commencé à mettre un plan en place pour récupérer les droits de l’homme-araignée.

Dans le nouveau livre The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, une histoire raconte comment les dirigeants haut placés de Marvel Studio se sont retrouvés en cachette pour élaborer un plan top secret pour mettre la main sur Spidey. Plus important encore, ils ont été chargés d’essayer de trouver un plan sur la façon d’introduire le personnage dans l’univers cinématographique Marvel avec un reboot au lieu de poursuivre les plans de Sony pour Amazing Spider-Man 3.

« Avec peu de temps à perdre, Feige a annoncé une situation de « tous sur le pont »: chaque producteur exécutif des studios Marvel devait faire partie d’une retraite secrète de deux jours hors site, organisée dans un hôtel loué. à Santa Monica », lit-on dans le livre. « Personne d’autre aux studios Marvel n’a été informé de ce qu’ils faisaient, juste que c’était une « réunion ». »

Il ajoute : « Dans cette salle fermée, deux questions ont été posées : s’il y avait une opportunité de négocier une sorte d’accord avec Sony, comment cela fonctionnerait-il ? Et s’ils tiraient parti de quelque chose comme un accord de cinq films, quelles histoires voudraient-ils raconter ? »

Peu de temps après cette retraite de deux jours par Marvel Studios, Feige lui-même s’est rendu au bureau de la productrice de longue date de Spider-Man, Amy Pascal, pour présenter l’accord. Au départ, Pascal a très mal pris cette offre : « Au début, j’étais très rancunière », a-t-elle révélé dans le livre. « Je pense que j’ai commencé à pleurer et je l’ai jeté hors de mon bureau, ou je lui ai jeté un sandwich – je ne sais plus…»

Elle a vite réalisé qu’une collaboration pourrait être la solution pour réinventer le personnage : « Au cinquième film [Spider-Man], nous ne leur donnions rien de nouveau. Et je dois être honnête à ce sujet, nous essayions tellement d’être différents, nous sommes même allés dans des endroits pour être différents que nous n’aurions pas dû. Nous n’étions plus frais. »

Comme vous le savez maintenant, cet accord de cinq films s’est transformé en un accord de six films. Marvel Studios a réussi à obtenir que Sony accepte de les laisser utiliser le personnage dans une trilogie, en plus de faire équipe dans Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War et Avengers : Endgame.

Source : ComicBook / Crédit ©Sony