Friends : Décès de James Michael Tyler alias Gunther

James Michael Tyler qui jouait Gunther dans Friends est décédé à l’âge de 59 ans.

C’était un peu le septième « Friend » et l’éternel amoureux de Rachel Greene. James Michael Tyler, mieux connu pour son rôle récurrent de Gunther, manager de Central Perk dans Friends, est décédé dimanche matin après une bataille de plusieurs années contre le cancer de la prostate de stade 4. La triste nouvelle a confirmé par le représentant de l’acteur. Il avait 59 ans.

« Le monde le connaissait sous le nom de Gunther (le septième « Friend »), mais les proches de Michael le connaissaient en tant qu’acteur, musicien, défenseur de la sensibilisation au cancer et mari aimant », ont écrit sa famille et son manager de longue date dans un communiqué. « Michael aimait la musique live, encourageait ses Clemson Tigers et se retrouvait souvent dans des aventures amusantes et imprévues. Si vous l’avez rencontré une fois, vous vous êtes fait un ami pour la vie. »

Les co-créateurs de Friends Marta Kauffman et David Crane ont également fait la déclaration suivante :

« James était un homme vraiment gentil et doux. Quand il a commencé en tant que figurant sur Friends, son esprit unique a attiré notre attention et nous savions que nous devions faire de lui un personnage. Il a rendu l’amour non partagé de Gunther incroyablement accessible. Nos pensées vont à sa femme, Jennifer Carno. »

Jennifer Aniston a rendu hommage à Tyler sur Instagram dimanche soir, en écrivant : « Friends n’auraient pas été pareil sans toi. Merci pour le rire que tu a apporté à la série et à toutes nos vies. Tu vas tellement nous manquer. »

Sur Twitter, via le compte officiel de la série, Warner Bros. Television, a qualifié Tyler d’ « acteur bien-aimé et faisant partie intégrante de la famille Friends. Nos pensées vont à sa famille, ses amis, ses collègues et ses fans. »

Tyler a révélé son diagnostic de cancer en juin dernier lors d’une interview avec Craig Melvin dans le Today Show. « En septembre 2018, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate avancé, qui s’était propagé à mes os », avait-il déclaré à l’époque. Le cancer avait été découvert lors d’un examen physique de routine alors qu’il avait 56 ans.

Malgré son combat contre le cancer, il a pu participer à la réunion Friends sur HBO Max plus tôt cette année, mais par vidéoconférence car il était paralysé de la taille au pied : « Je voulais faire partie de cela, et au départ, j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités », a déclaré Tyler dans cette même interview.

« C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de cela physiquement et de faire une apparition sur Zoom, essentiellement, parce que je ne voulais pas casser l’ambiance, vous savez ? Je ne voulais pas dire : ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer.’ ».

Tyler est apparu dans 148 épisodes de Friends. Gunther était célèbre pour être amoureux de l’ancienne serveuse du Central Perk, Rachel Greene, et a finalement admis ses sentiments pour elle lors du finale de 2004 de la sitcom NBC.

S’il était le mieux connu pour Friends, James Michael Tyler était aussi apparu dans des séries comme Sabrina l’Apprentie Sorcière, Scrubs ou encore Episodes, la série avec Matt LeBlanc des co-créateurs de Friends.

Source : Deadline / Crédit ©NBC/WB