Arrowverse : L’impact de la pandémie et Greg Berlanti veut plus de crossovers avec les films

Greg Berlanti parle de l’impact de la pandémie sur le prochain crossover de l’Arrowverse mais dit aussi qu’il souhaite plus d’interaction entre les séries et les films.

Ce week-end passé était plein d’informations pour les fans de DC qui ont pu se réjouir sur les prochains projets à venir durant le DC Fandome. Si la majorité des informations était en grande partie tournée vers le grand écran, l’Arrowverse a eu sa place avec un panel consacré au multiverse.

Etaient ainsi présents le président des Films DC chez Warner Walter Hamada, le CCO de DC Comics Publisher Jim Lee et Greg Berlanti, l’architecte de l’Arrowverse de la CW. Au cours de la conversation, Berlanti a offert une petite mise à jour sur le prochain crossover qui fera suite à l’ambitieux Crisis on Infinite Earths.

« En ce qui concerne notre prochain événement crossover l’année prochaine, je pense que vraiment à cause du COVID en ce moment et de la pandémie, nos aspirations ne sont pas aussi grandes », a déclaré le prolifique producteur des séries DC de la CW. « Nous aimerions simplement commencer tourner à nouveau. »

Il y a quelques mois, nous avons appris que le crossover sera réduit à deux séries, Batwoman et Superman & Lois, mais que les personnages des autres séries viendraient prêter main forte. Pour le moment, on ne sait toujours pas comment la production va s’organiser pour arriver à offrir un nouveau crossover en toute sécurité.

Au cours du panel, le trio a également discuté de la possibilité de plus de crossovers entre les séries et les films, à la suite de l’apparition d’Ezra Miller en tant que Flash dans Crisis on Infinite Earths en janvier dernier.

« Jusque-là, la société était organisée là où la télévision était la télévision et le cinéma était le cinéma, et souvent DC et Jim jouaient les arbitres de : « Ils veulent utiliser ce personnage. Utilisez-vous ce personnage ? » C’est devenu cette situation vraiment étrange où les fans aiment les personnages, ils veulent juste les voir », a déclaré Hamada.

« Cela nous ouvre la porte à faire plus de crossovers, à vraiment nous pencher sur cette idée [du multiverse] et à reconnaître le fait qu’il peut y avoir un Flash à la télévision et un dans les films, et vous n’avez pas à choisir l’un ou l’autre, et ils existent tous les deux dans ce multiverse. Je pense qu’en allant de l’avant, il y a plus d’opportunités de faire des choses comme ça. »

De son côté, Berlanti est également « heureux d’inviter tous les personnages de longs métrages » que la branche cinématographique est prête à partager.

On attend de voir s’il y aura plus d’interactions à l’avenir entre les personnages du petit et du grand écran. Ce qui est certain, c’est que l’apparition d’Ezra Miller dans la série The Flash ouvre toute sorte de possibilités pour DC.

A cause de la pandémie de COVID-19, le tournage des différentes séries de l’Arrowverse n’a pas encore repris. La production attend le feu vert pour démarrer. Les séries reviendront ainsi à l’antenne à la mi-saison, en 2021.

