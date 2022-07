Daredevil Born Again : Vincent D’Onofrio régit à l’annonce de la série

Vincent D’Onofrio, alias Wilson Fisk, régit à l’annonce de la série Daredevil Born Again de Disney+.

Suite à l’annonce de Daredevil Born Again lors de la présentation Hall H de Marvel Studios au Comic-Con de San Diego, Vincent D’Onofrio qui incarne le féroce Wilson Fisk/le Caïd, a réagit à l’annonce de la nouvelle série.

L’acteur a simplement tweeté : « Quand j’étais enfant… », une phrase que son personnage prononçait souvent en racontant son enfance dans la série Daredevil de Netflix.

When I was a boy… — Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2022

Plusieurs heures plus tard, D’Onofrio a fait un autre tweet dans lequel il a partagé le logo officiel de Born Again. « Oui, M. Murdock… », a-t-il écrit. « Daredevil : Born Again de Marvel Studios, une série originale avec Charlie Cox et Vincent D’Onofrio, diffusée au printemps 2024. »

Yes Mr Murdock…

Marvel Studios’ Daredevil: Born Again, an Original series starring Charlie Cox and Vincent D’Onofrio, streaming Spring 2024 pic.twitter.com/Yom7OKinEB — Vincent D’Onofrio (@vincentdonofrio) July 24, 2022

D’Onofrio, qui adore jouer le personnage et qui depuis l’arrêt de la série Netflix était favorable à un retour, confirme ici son implication dans la série. Il a d’abord dépeint Wilson Fisk dans la série originale Netflix Marvel’s Daredevil, qui mettait en vedette Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock / Daredevil et a duré trois saisons de 2015 à 2018. Fisk était le principal antagoniste de la saison 1 de Daredevil. Il a servi d’antagoniste secondaire dans la saison 2 avant de redevenir le grand méchant de la série dans la saison 3.

Suite à l’annulation de Daredevil fin 2018, l’avenir à l’écran du personnage est resté incertain mais à la fin de l’année dernière, il est réapparu dans la série Hawkeye dans le rôle de l’oncle mystérieux de Maya Lopez (Alaqua Cox) alias Echo. À peu près à la même époque, Charlie Cox a repris son rôle de Matt Murdock dans le film MCU Spider-Man: No Way Home, dans lequel il a été l’avocat de Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland).

D’Onofrio et Charlie Cox devraient aussi reprendre leurs rôles respectifs face à Alaqua Cox dans la prochaine série Disney + de Marvel Studios Echo, un spin-off de Hawkeye, dont la première est prévue à l’été 2023 dans le cadre de la phase 5 du MCU. De plus, une nouvelle bande-annonce pour She-Hulk: Avocate présente une brève apparition de Daredevil.

On attend désormais de voir comment ces personnages seront dépeints à l’écran par rapport à la série de Netflix. On a déjà eu un aperçu de la nouvelle version de Fisk dans Hawkeye mais on ne sait pas encore exactement si Matt sera différent. On attend aussi de voir si Karen Page (Deborah Ann Wol) et Foggy Nelson (Elden Genson) seront aussi de retour.

Crédit ©Netflix/Marvel