The Walking Dead World Beyond : Enfin une date pour le spin-off (Comic Con @Home)

Le Comic Con @Home a révélé un nouveau trailer ainsi qu’une date de diffusion pour la série The Walking Dead World Beyond.

La nouvelle série de l’univers Walking Dead a enfin une nouvelle date de diffusion. En avril dernier, AMC devait lancer The Walking Dead World Beyond mais la pandémie de COVID-19 a changé les plans de la chaîne. Même si les 10 épisodes étaient déjà filmés, AMC a décidé de reporter le lancement de la série pour être sûr de compléter les effets spéciaux correctement.

La série a enfin une date et elle démarrera le 4 octobre prochain, juste après la diffusion du final de The Walking Dead. La série-mère lui servira ainsi de rampe de lancement et la semaine suivante, World Beyond sera en binôme avec Fear The Walking Dead.

Le panel a en aussi profité pour dévoilé un nouveau trailer. On découvre le groupe de jeunes survivants qui sont au cœur de la série et qui décident de sortir de leur cocon. On réalise aussi les événements se déroulent 10 ans après le début de l’apocalypse.

The Walking Dead : World Beyond se concentre sur la première génération élevée dans l’apocalypse zombie. Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. En fin de compte, ils seront tous changés pour toujours et auront grandi et forgé leurs identités dans ce contexte, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Après le succès de The Walking Dead et Fear the Walking Dead, la nouvelle série est co-créée par Scott M. Gimple, avec Matt Negrete en tant que co-créateur et showrunner. Le casting sera composé d’Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston et Nico Tortorella.

The Walking Dead : World Beyond mettra également en vedette Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) dans le rôle de Lyla, un personnage mystérieux opérant dans l’ombre au nom de la cause en laquelle elle croit ; Al Calderon (Step Up : High Water) dans le rôle de Barca, Scott Adsit (Veep, 30 Rock) dans le rôle de Tony et Ted Sutherland (Fear Street, Rise) dans le rôle de Percy.

The Walking Dead World Beyond sera diffusée en France sur Amazon Prime Video.

The Walking Dead World Beyond – Trailer

The Walking Dead World Beyond – Panel Comic Con @Home

Crédit ©AMC/Prime Video