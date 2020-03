The Walking Dead World Beyond : Date de diffusion repoussée à cause du coronavirus

AMC repousse la date de lancement de la série The Walking Dead World Beyond à cause du coronavirus.

The Walking Dead World Beyond entre dans la liste des séries touchées par le coronavirus. La nouvelle série dans l’univers de The Walking Dead ne sera finalement pas diffusée comme prévu le 12 avril prochain sur AMC et le 13 sur Amazon Prime Video.

La production de la série a décidé de repousser la diffusion plus tard cette année. La nouvelle était inattendue parce que la série a déjà terminé son tournage de saison 1. Mais dans un communiqué, la chaîne explique : « Compte tenu des circonstances actuelles, nous avons décidé de reporter la première de la nouvelle série The Walking Dead: World Beyond à plus tard dans l’année.

The Walking Dead: World Beyond is moving its premiere date from Sunday April 12th to later this year.

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) March 20, 2020