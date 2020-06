DC : Henry Cavill espère jouer Superman pendant encore des années

Henry Cavill adore Superman et espère le jouer pendant encore des années. Il pense que le personnage l’a rendu meilleur

Henry Cavill est toujours Superman sur grand écran et l’acteur espère que ça durera encore pendant des années. S’il y a quelque temps il a failli quitté le rôle, l’acteur reste toujours attaché au personnage et il devrait revenir le jouer dans d’autres films du DCEU.

Durant un entretient pour Actors on Actors avec Patrick Stewart pour Variety, l’acteur confie à quel point il aime le personnage et la responsabilité qui va avec : « J’ai toujours été fan de Superman. Avec un personnage comme lui, vous portez la cape avec vous en dehors du plateau. Et cela fait partie de votre représentation publique. »

Il ajoute : « Lorsque vous rencontrez des enfants, les enfants ne me voient pas nécessairement comme Henry Cavill, mais ils peuvent voir Superman, et il y a une responsabilité qui va avec. Parce que c’est un personnage si merveilleux, c’est en fait une responsabilité que je suis heureux d’avoir, et j’espère pouvoir jouer encore plus Superman dans les années à venir. »

Cavill explique combien le rôle a changé sa vie et sa carrière et combien il est reconnaissant pour ça : « Ma vie a radicalement changé à cause de cela. Et cela m’a donné beaucoup d’opportunités pour des rôles, et oui, c’est l’un de ces personnages qui a changé tout le cours de ma carrière. J’en suis incroyablement reconnaissant, et cela m’a aussi beaucoup appris sur moi-même. »

Selon lui, le fait de jouer Superman l’a vraiment aidé à devenir une meilleure personne. Il a entrepris une véritable introspection : « Il est tellement bon, il est si gentil, et quand vous commencez à vous comparer à lui, parce que vous le jouez, vous commencez à vraiment regarder en vous », a déclaré l’acteur.

Il ajoute : « Vous dites: ‘Suis-je une bonne personne ? Puis-je être une personne suffisamment bonne pour jouer Superman ?’ Et si jamais vous entendez un chuchotement là-dedans qui dit, ‘Hmm, attends une seconde. Peut-être pas,’ alors vous l’ajustez, et vous vous assurez que vous êtes une meilleure personne. Je pense que c’est tout ce que nous pouvons faire dans la vie. »

Henry Cavill joue Superman sur grand écran depuis Man of Steel sorti en 2013. Il a ensuite joué dans Batman v Superman : L’aube de la Justice avant d’être tué et ressuscité dans Justice League.

Bien qu’on ne sache pas encore comment et quand le Superman de Cavill sera ramené dans la mêlée, on le reverra l’année prochaine dans le Snyder Cut en préparation pour HBO Max.

Source : Variety / Crédit ©Warner Bros