Friends Réunion : Le groupe TF1 et Salto diffuseront l’émission spéciale

La réunion de Friends de HBO Max sera diffusée en France sur TF1 et Salto.

France 2 était le diffuseur en clair de Friends durant sa diffusion initiale il y a 25 ans et pourtant, c’est le groupe TF1 qui a mis la main sur la réunion tant attendue de la série culte. L’émission spéciale qui réunira les acteurs de la série des années 90, qui arrive ce jeudi 27 mai sur HBO Max, a trouvé son diffuseur Français.

Selon Puremedias, c’est Salto et TF1 qui diffuseront Friends : The Reunion en France. L’émission sera disponible sur Salto en fin de semaine, soit quelques heures après la diffusion américaine, en US+24. Quelques jours après, il sera diffusé en première partie de soirée sur TF1, avec les voix françaises de l’époque. Cependant, on ne sait pas si ce seront les voix des premières saisons ou des dernières ou les deux (les voix de Rachel, Joey et Chandler ont été changées pour les deux dernières saisons).

C’est un énorme coup pour Salto qui est souvent sujet de moqueries, mais la plateforme a son lot de séries intéressantes. Elle diffuse All American, Clarice (préquelle du Silence des Agneaux) et Manifest en US+24 et a réussi à mettre la main sur la saison 4 de Fargo, la mini-série Small Axe de Steve McQueen ou encore la comédie de Showtime On Becoming a God in Central America avec Kristen Dunst. Son catalogue n’est pas dépourvu de séries intéressantes.

L’événement non scénarisé offrira un retour émotionnel sur la série primée aux Emmy, qui a été diffusée à l’origine de 1994 à 2004 sur NBC. Les six membres de la distribution – Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, LeBlanc, Perry et Schwimmer – sont tous producteurs de cette émission spéciale aux cotés des producteurs exécutifs de la série originale Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane, ainsi que Ben Winston, qui a réalisé l’événement.

Seront aussi présents durant cette réunion : David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Rendez-vous ce vendredi sur Salto pour Friends : The Reunion.

Source : Puremédias / Crédit ©Warner Bros