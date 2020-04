Avengers Infinity War : Les Gardiens de la Galaxie devaient faire un simple caméo

Les Gardiens de la Galaxie étaient supposés uniquement faire un simple caméo dans Avengers Infinity War.

Aujourd’hui, les Gardiens de la Galaxie font partie intégrante des derniers films Avengers mais à l’origine, ce n’aurait pas dû être le cas. Les personnages des films de James Gunn étaient à peine dans le scénario d’origine d’Avengers Infinity War.

Quand James Gunn travaillait sur le second volet de sa saga, Marvel Studios mettaient en place Avengers Infinity War et les Gardiens n’avaient pas de grande place. « À l’origine, ils allaient uniquement faire une simple apparition dans Avengers 3, mais au moment où j’écrivais le scénario du Vol 2, c’est devenu quelque chose de plus, » explique Gunn à un fan sur les réseaux sociaux.

Originally they were solely going to cameo in “Avengers 3” but by the time I was writing the screenplay for Vol 2 it became something more. #QuarantineWatchParty #GotGVol2 https://t.co/RnUH74GN0n

— James Gunn (@JamesGunn) April 24, 2020