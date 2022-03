The Batman : Matt Reeves révèle une scène coupée avec le Joker

Matt Reeves révèle une scène coupée avec le Joker joué par Barry Keoghan dans The Batman. Il explique son inspiration.

A la fin du film The Batman, les spectateurs ont pu découvrir que le Joker était le voisin de cellule du Riddler (Paul Dano) à Arkham. Le réalisateur Matt Reeves a depuis publié une scène coupée de cinq minutes montrant Batman (Robert Pattinson) interrogeant Joker pour profiler le Riddler, un tueur en série déterminé à démasquer la vérité sur la ville corrompue de Gotham.

Bien qu’il n’ait jamais été entièrement révélé – le détenu d’Arkham aux cheveux verts est principalement flou ou obscurci par les angles de caméra – la scène supprimée donne un aperçu du Joker réinventé de Reeves joué par Keoghan et conçu par le maquilleur Michael Marino.

Ce look a des similitudes avec l’arc Death of the Family où le visage du Joker est coupé et rattaché, défigurant davantage le clown criminel laissé avec des cheveux verts, une peau blanchie et un sourire de rictus permanent après être tombé dans une cuve de produits chimiques acides.

Reeves a révélé l’inspiration de son « Joker qui n’est pas encore le Joker » comme un hommage à la bouche mutilée de Gwynplaine de Conrad Veidt dans The Man Who Laughs, le film muet de 1928 qui a influencé le personnage de DC Comics.

« Il est tenu de cette manière pleine de suspense, loin de vous visuellement. Mais je voulais créer une itération de lui qui se sentait distincte et nouvelle, mais qui revenait aux racines », avait précédemment déclaré Reeves à IGN. « Donc, il est tout à fait hors du moule de Conrad Veidt et de cette idée du film muet de L’homme qui rit. »

« Il ne peut jamais s’arrêter de sourire. (…) Je parlais de The Elephant Man parce que j’aime David Lynch. Et je me suis dit que peut-être qu’il y a quelque chose ici où ce n’est pas quelque chose où il est tombé dans une cuve de produits chimiques ou ce n’est pas le truc de [Christopher] Nolan où il a ces cicatrices et nous ne savons pas d’où elles viennent », a expliqué Reeves.

« Et si c’était quelque chose qui l’a touché depuis sa naissance et qu’il a une maladie congénitale qui l’empêche d’arrêter de sourire ? Et il a eu cette réaction très sombre à cela, et il a dû passer une vie où les gens le regardent d’une certaine manière et il sait comment entrer dans votre tête. »

Décrivant le personnage sans nom de Keoghan comme « un Joker pré-Joker », l’origine du futur prince clown du crime est enracinée dans un point de vue nihiliste en raison de son apparence. « La vie a été une blague cruelle pour lui », a déclaré Reeves. « Et voici sa réponse, et il finira par se déclarer clown, se déclarer Joker. C’était l’idée. »

The Batman est toujours dans les salles.

The Batman – Scène coupée Joker