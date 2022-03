Spider-Man No Way Home : Caméo surprenant que tout le monde a raté

Spider-Man No Way Home contient un caméo surprenant que beaucoup ont probablement raté.

Maintenant que Spider-Man No Way Home est disponible en téléchargement numérique les fans passent leur copie au peigne fin et repèrent des choses que nous avons tous manquées en salle. Un fan sur Reddit a capté un caméo Spider-Man: Homecoming mettant en vedette l’un des agents de contrôle des dommages de la scène d’ouverture du film.

La scène présente Michael Keaton dans le rôle d’Adrian Toomes après la bataille des Avengers contre l’armée Chitauri de Loki. Toomes nettoyait l’épave jusqu’à ce que Tony Stark et le gouvernement créent le Département du contrôle des dommages, qui reprend le travail de Toomes. L’agent Foster (Gary Weeks) fait partie de l’équipe qui semble renverser l’équipe de nettoyage de Toomes.

Dans No Way Home, Gary Weeks apparaît en tant qu’agent Foster lors de la scène où l’agent Cleary (Arian Moayed) arrête Peter Parker pour ses crimes supposés.

Spider-Man : No Way Home met en vedette Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, Andrew Garfield, Tobey Maguire, J.K. Simmons, Jamie Foxx, Alfred Molina, Thomas Haden Church, Rhys Ifans et Willem Dafoe.

Le film sera disponible en France en VOD à partir du 14 avril prochain.

Source : Reddit / Crédit ©Marvel Studios