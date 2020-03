This Is Us saison 4 : Surprises et révélations dans le final (spoilers)

Retour sur les révélations et surprises du dernier épisode de la saison 4 de This Is Us. Spoilers.

Le final de la saison 4 de This Is Us était plein de surprises. Comme à son habitude, le créateur Dan Fogelman a offert des surprises et des révélations après une saison qui a mise à l’épreuve les personnages. La suite est spoiler, vous êtes prévenus.

Tout d’abord, on sait enfin qui est la mère du fils de Kevin qu’on a vu à la fin de la saison 3. Si vous suivez bien la série, vous l’avez peut-être vous-même devinez. Il s’agit de Madison, la meilleure amie de Kate, avec qui il a passé une nuit. Elle découvre qu’elle est enceinte alors qu’elle pensait ne jamais pouvoir avoir d’enfant. Et ce n’est pas tout, elle attend des jumeaux ! La fin de l’épisode révèle ainsi que Kevin a deux enfants, un garçon et une fille. Cela ne dit cependant pas si Madison est aussi la future épouse de Kevin. Elle est bien la mère mais il a peut-être épousé une autre femme. Sophie est toujours une possibilité.

Dispute brutale

Le moment que Madison a choisi pour révéler à Kevin qu’elle était enceinte n’est pas parfait puisqu’il est en pleine dispute avec Randall et les choses ne sont vraiment pas belles à voir. La semaine dernière, Randall a réussi à convaincre Rebecca (en la faisant culpabiliser) d’accepter de participer à des essais cliniques contre la maladie d’Alzheimer. Cela nécessite un déménagement de 9 mois à St Louis.

Kevin pense que Randall a forcé leur mère et il lui en veut d’être celui qui prend toujours les décisions. Leur dispute escalade rapidement et on comprend pourquoi les frères Pearson ne se parlaient plus dans le flashforward durant leur 40ème anniversaire dans le final de mi-saison.

Quand Kevin accuse son frère adoptif d’avoir un complexe de héros raté, Randall lui dit que leur père avait honte de lui quand il est mort et il lui rappelle qu’il n’était pas là durant l’incendie. Il lui dit aussi qu’il est égoïste. Puis Kevin lui envoie la pire des répliques à la figure en lui disant que la pire chose qui lui soit arrivé n’est pas la mort de Jack mais le jour où leurs parents ont ramené Randall avec eux de l’hôpital. C’est brutal. Randall ne dit rien et s’en va.

Si les choses sont horribles dans le présent, il semble que les choses vont s’arranger dans le futur puisque quand on retrouve les Pearson autour de Rebecca dans le flashforward, Kevin et Randall ont l’air en bons termes.

Le flashforward fait aussi une autre révélation au sujet de Kate et Toby. Tout d’abord on retrouve Jack Jr adulte et sa femme qui accouche d’une petite fille. L’épisode a aussi dévoilé une jeune femme qui se trouve être la sœur de Jack. Dans le présent, Kate et Toby décident d’avoir un autre enfant et in découvre qu’ils ont adopté une petite fille. Cela est une bonne nouvelle pour le couple qui a traversé des moments difficiles cette saison.

La saison 4 de This Is Us est disponible sur MyCanal.

