The Batman : Matt Reeves avait une règle à suivre et le Riddler démasqué dans un extrait

Le Riddler est démasqué dans un extrait de The Batman et le réalisateur Matt Reeves révèle la seule règle qui lui a été donnée.

Un nouvel extrait de The Batman révélant le visage du Riddler a été dévoilé en ligne. On peut ainsi voir Paul Dano dans le rôle alors qu’il se fait arrêter par la police. Depuis le début de la promo du film, le visage du personnage a été caché mais il est en révélé dans cet extrait diffusé durant l’émission matinale Good Morning America de ABC.

Do not watch this if you wish to avoid spoilers. #TheBatman pic.twitter.com/920dMlUQYf

— ~ The Battinson Cave ~ (@TheBCEU) February 24, 2022