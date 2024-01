Deadpool 3 : Clap de fin pour le tournage

Alors que le tournage vient de prendre fin, Ryan Reynolds et Hugh Jackman remercient l’équipe de Deadpool 3.

Clap de fin pour Deadpool 3. Après avoir repris la production suite à la grève des acteurs en novembre, le tournage de Deadpool 3 de Marvel Studios s’est terminé selon son acteur principal Ryan Reynolds.

« Le costume cache du sang. De la transpi aussi… Mais aujourd’hui, avec la fin du tournage de Deadpool, c’est surtout des larmes. Un énorme et pour toujours merci aux acteurs et à l’équipe de notre film qui ont lutté contre le vent, la pluie, les grèves et @thehughjackman… le tout sous la direction fidèle de @slevydirect », a écrit l’acteur.

« J’ai pu faire un film avec mes amis les plus proches et cela n’arrive pas très souvent. Rendez-vous le 26 juillet », a-t-il ajouté.

Jackman s’est également exprimé, écrivant sur les réseaux sociaux : « Quel voyage !!! J’ai adoré chaque minute de réalisation de ce film. Eh bien, pas l’entraînement et le régime, mais les 93,2 % restants. Aux meilleurs acteurs et équipe, merci ! Vous êtes tous des as. À deux de mes meilleurs amis @VancityReynolds et @ShawnLevyDirect, je n’aurais littéralement pas pu faire cela sans vous. Littéralement ! Le 26 juillet ne peut pas arriver assez tôt. Il est temps de se raser. »

What a ride!!! I’ve loved every minute of making this movie. Well not the training and diet but the other 93.2%. To the best cast and crew, thank you! You are all aces. To two of my best mates @VancityReynolds and @ShawnLevyDirect I literally couldn’t have done this without you.… pic.twitter.com/TfD32naexF

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 24, 2024