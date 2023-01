Oscars 2023 : Angela Bassett est la première actrice de Marvel à obtenir une nomination

Angela Bassett devient la première actrice de Marvel à obtenir une nomination aux Oscars pour Black Panther : Wakanda Forever.

Ramonda est officiellement la reine des performances de Marvel. Angela Bassett vient de devenir la toute première actrice du studio à être nommée pour un Oscar. La star de Black Panther: Wakanda Forever a reçu la deuxième nomination de sa carrière aux Oscars ce mardi. C’est la première fois qu’une performance d’un film du Marvel Cinematic Universe est reconnue dans l’une des quatre catégories d’acteurs des Oscars.

Bassett a été nommée pour la meilleure actrice dans un second rôle pour avoir repris son rôle de Ramonda, la reine mère de Wakanda pleurant la perte de son fils, T’Challa (Chadwick Boseman), dans la suite à succès du réalisateur Ryan Coogler. Elle avait déjà été nominée en 1994 pour sa performance en tant que Tina Turner dans What’s Love Got to Do With It?

Congratulations to Angela Bassett for her Academy Award nomination for Best Supporting Actress for Marvel Studios’ Black Panther: #WakandaForever! #OscarsNom pic.twitter.com/RBYFAixA6b — Marvel Entertainment (@Marvel) January 24, 2023

Bien que Black Panther: Wakanda Forever n’ait pas reçu de nomination pour le meilleur film comme son prédécesseur, il a tout de même remporté cinq nominations y compris pour les meilleurs costumes, le maquillage et la coiffure, les effets visuels et pour la chanson de la bande originale de Rihanna « Lift Me Up. »

Le studio « rival » DC a quant à lui déjà reçu des nominations pour des performances d’acteurs. Heath Ledger et Joaquin Phoenix ont remporté des Oscars pour avoir joué le Joker, méchant emblématique de la franchise Batman, dans The Dark Knight (2008) et Joker (2019), respectivement.

Le dernier opus de Matt Reeves dans l’univers DC, The Batman sorti l’année dernière, figure également aux nominations des Oscars 2023 dans les catégories Meilleur maquillage et coiffure, Meilleur son et Meilleurs effets visuels.

La 95e cérémonie des Oscars sera diffusée dans la nuit du 12 au 13 mars prochain sur Canal+.

Crédit ©Marvel