Uncharted : Tom Holland et Mark Wahlberg à la chasse aux trésors (bande-annonce)

Nouvelle bande-annonce pour le film Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg à la recherche d’un trésor.

Alors que Tom Holland est actuellement à la tête du box office avec Spider-Man No Way Home, l’acteur se prépare désormais à la sortie prochaine du film Uncharted dans lequel il partage l’affiche avec Mark Wahlberg.

Dans Uncharted, Holland incarne le héros à la recherche de trésors, Nathan Drake. La nouvelle bande-annonce le montre sautant autour de navires pirates aéroportés suspendus de manière précaire à des hélicoptères lors d’une poursuite à grande vitesse. Il n’a peut-être peut-être pas de toiles à sa disposition ici, mais il se débrouille plutôt bien sans elles. Ça aide de jouer Spider-Man !

La nouvelle bande-annonce donne un aperçu de la précision avec laquelle le film suivra les moments préférés des fans des jeux vidéo, comme Nathan grimpant sur des caisses de fret pour remonter dans un avion, la séquence sur le bateau pirate et, bien sûr, la moustache emblématique de Sully – dont Nathan ne peut s’empêcher de se moquer de la scène finale du trailer.

Uncharted raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan, lors de leur première chasse aux trésors. Inspirée de la célèbre franchise de jeux vidéo, cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Au casting, on trouve aussi Antonio Banderas, Sophia Ali (Truth or Dare) et Tati Gabrielle (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).

Réalisé par Ruben Fleischer, Uncharted est annoncé pour une sortie le 16 février 2022.

Uncharted – Bande-annonce officielle

Crédit ©Sony