Hawkeye : Un final satisfaisant, plein d’action et d’émotion

Retour sur un final plein d’action mais aussi rempli d’émotion pour Hawkeye qui termine l’année 2021 de Marvel en beauté. Spoilers.

Alors que Noël approche, le final de la série Hawkeye fut un vrai cadeau pour les fans de Marvel. Ce dernier épisode est probablement le meilleur des six et remplit complètement sa promesse de plaisir festif avec beaucoup de cœur et bourré d’action.

Cela met également fin de manière satisfaisante à la première histoire de Kate et Clint, et bien que tous les autres personnages n’obtiennent pas la même victoire, il s’agit d’un chapitre qui vous donnera envie de voir plus de ses personnages, que ce soit le petit ou le grand écran.

L’une des forces de Hawkeye, c’est que même si les enjeux finissent par être importants (des vies sont en jeu), la série ne se prend pas trop au sérieux et arrive à équilibrer les choses de manière ingénieuse. Et au final, la série réussit à toucher les cœurs en montrant la vulnérabilité de ses personnages.

Clint vs Yelena

Clint et Yelena sont encore en plein deuil de Natasha, ce sont probablement les personnes qui l’aimaient le plus dans cet univers et leur douleur est palpable. Yelena est dévastée et s’en prendre à Clint est un moyen pour elle de donner du sens à la mort de sa sœur, parce que le sacrifice de Natasha signifie dans le fond qu’elle l’a abandonnée.

Il était évidemment qu’une conversation à cœur ouvert entre les deux allait régler leur problème, mais cela n’en n’était pas moins touchant. Clint lui rappelle à quel point Natasha pouvait être têtue et qu’elle a décidé à ce moment là d’être en plein contrôle de sa destinée. Si quelqu’un est à blâmer pour sa mort, c’est Thanos et il est mort.

Florence Pugh est décidément l’une des meilleures additions du MCU ces dernières années et on a hâte de la revoir. Qui sait, elle fera peut-être équipe avec Kate, on l’espère parce que les deux jeunes femmes ont une excellente dynamique et pourraient vraiment offrir de bons moments à l’avenir. Leur répartie est un régal.

Responsabilité de ses actes

L’épisode a confirmé que c’est Eleanor Bishop qui a tué Armand III et c’est elle qui a engagé Yelena pour tuer Clint. Elle travaillait pour Fisk depuis la mort du père de Kate qui les a laissés aux prises avec une énorme dette envers lui qui avait déjà été payée avec des intérêts exorbitants. Dans le fond, Eleanor n’était qu’une pièce sur l’échiquier de Fisk, exploitée au-delà de toute mesure. Elle a voulu y mettre fin pour protéger Kate, mais elle a quand même fini par en payer le prix.

Après que Kate ait fini de confronter Eleanor pour la façon dont elle a géré les choses, elle regarde sa mère se faire arrêtée par la police pour le meurtre d’Armand III et d’autres crimes divers. Alors qu’Eleanor se positionne comme une victime effrayée des circonstances qui n’avait d’autre choix que de se ranger derrière Wilson Fisk et de faire ce qu’il voulait, Kate la considère comme quelqu’un qui doit répondre de ses actes.

Pourtant, Kate reste du côté de Clint qui a fait couler beaucoup de sang en tant que Ronin. Ne doit-il pas lui aussi rendre des comptes ? Où commence la responsabilité de chacun ? Clint étant un Avenger, est-ce que cela le dédouane ? La ligne est floue, mais il semble qu’être un Avenger a ses avantages. Evidemment, il regrette énormément ce qu’il a fait, mais est-ce suffisant ? L’histoire de Ronin semble prendre fin ici avec la mise à feu du costume.

Le Caïd est-il mort ?

Le retour de Vincent D’Onofrio en tant que Caïd était aussi excellent rappelant au public qu’il est né pour jouer ce rôle. Une chose qui reste tout de même incertaine, est si cette version de Kingpin est la même que Daredevil. Mais qu’elle soit ou non la même version, ça reste un régal de voir ce personnage imposant refaire surface. Et si sa confrontation avec Maya fait penser qu’il est peut-être mort, ce serait étonnant que ce soit le cas. Kingpin n’est pas facile à tuer, il se remet toujours sur pied. Le verra-t-on dans la série Echo qui sera centrée sur Maya Lopez ?

Et la série ne s’est pas s’en aller sans faire une révélation très intéressante sur Laura Barton. Comme suspecté récemment, Laura était bien un agent du S.H.I.E.L.D. dans le passé. Clint lui donne la Rolex avec le logo du S.H.I.E.L.D. et lui dit de prendre un peu plus soin de ses affaires. On ne sait toujours pas si c’était Mockingbird, mais cette montre doit détenir des secrets parce que Laura était très soulagée de la récupérer. Ce qu’on sait, c’est que la Rolex a une puce qui a permis à Laura de la localiser dans l’épisode 4. On attend de voir ce que le MCU réserve à Laura Barton.

Joie de Noël

Le final était une pure joie de Noël et a offert du rire, des larmes et une bonne conclusion à cette histoire qui, même si elle est bien ancrée dans le MCU, tient par elle-même. La série était un bon moyen pour introduire Kate Bishop dans l’univers et consolider la présence de Yelena. C’est aussi un bon véhicule pour voir Clint sous un autre angle et montrer qu’il est plus qu’un archer, c’est un véritable héros humain, avec ses forces et ses faiblesses.

Pour finir, la série contient l’une des scènes post-générique les plus amusantes que le MCU n’ait jamais offerte à son public. Au lieu de mettre en place un autre projet Marvel, la série offre une performance complète de « Save the City », la chanson de Rogers : The Musical, la comédie musicales bue au début de la série. C’est parfait pour lancer les festivités de fin d’année.

Les 6 épisodes de Hawkeye sont disponibles sur Disney+.

Crédit ©Disney+