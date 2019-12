Mourir Peut Attendre : Daniel Craig révèle la raison de son retour en James Bond

Daniel Craig révèle la véritable raison de son retour en James Bond dans Mourir Peut Attendre.

En 2015, après Spectre, Daniel Craig avait juré qu’il ne reviendrait pas en James Bond. Il disait préférer se trancher les veines plutôt que de faire un autre film. Depuis, il a changé d’avis et il sera à l’affiche de Mourir Peut Attendre, le 25ème film de la franchise de l’Agent 007.

Récemment, dans une interview à Empire, l’acteur a expliqué les raisons de son retour dans la peau de l’agent secret. Il pense qu’il avait encore quelque chose à offrir au personnage, que son travail n’était pas tout à fait terminé. Il explique :

“S’il en avait été ainsi, le monde aurait continué comme d’habitude, et j’aurais été très bien. Mais d’une certaine manière, il nous semblait que nous devions terminer quelque chose. Si je l’avais laissé à Spectre, quelque chose continuerai de trotter à l’arrière de ma tête : «J’aurais aimé en faire un de plus». J’ai toujours eu une sorte d’idée secrète sur tout ça dans ma tête, et où je voulais l’emmener. Et Spectre n’était pas ça. Mais celui ci donne l’impression que c’est la bonne.”

Daniel Craig semble penser qu’il a enfin mis un point final à son aventure James Bond et qu’il peut enfin tourner la page avec Mourir Peut Attendre. On attend de voir si c’est vraiment la dernière pour lui et qui prendra son relais.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga, Mourir Peut Attendre sort le 8 avril 2020 en France.

Source : Empire / Crédit ©MGM