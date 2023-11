Star Wars : Daisy Ridley tease un nouveau film « vraiment cool »

Daisy Ridley dit que son prochain film Star Wars n’est pas ce à quoi elle s’attendait et qu’il est vraiment cool.

Daisy Ridley reprendra bientôt son rôle de Rey dans un nouveau film Star Wars actuellement en développement. L’actrice a récemment partagé ses pensées concernant son retour dans cet univers très très lointain.

Ridley s’est entretenue avec Collider, déclarant à la publication qu’elle était très nerveuse lorsqu’elle est apparue à la Star Wars Celebration à Londres en avril, où il a été annoncé qu’elle jouerait dans le nouveau film, le premier depuis L’Ascension de Skywalker de 2019. Ridley a déclaré qu’elle n’avait même pas été approchée pour le rôle avant février 2023, quelques semaines seulement avant l’événement Star Wars.

Le prochain film réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy et écrit par le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, se déroulera après les événements du précédent film de la franchise, Épisode IX : L’Ascension de Skywalker, alors qu’elle construit un nouvel Ordre Jedi. Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson étaient auparavant attachés au projet.

« Je flippais à mort avant de monter sur scène, parce que personne ne savait que j’allais faire ça », a-t-elle déclaré. «Personne ne savait que j’allais à la Celebration, comme [la présidente de Lucasfilm Kathleen Kennedy] et il y avait quelques personnes. J’étais tellement nerveuse. Oh mon Dieu. »

Elle a ajouté : « Ce fut une réception tellement merveilleuse. Je suis très excitée. L’histoire est vraiment cool. »

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que le film serait le début d’une trilogie, elle a répondu qu’elle n’était au courant que d’une seule histoire jusqu’à présent.

« Je connais le scénario que d’un seul film. Cela ne veut pas dire que c’est tout, mais c’est ce dont on m’a parlé. Et j’imagine que ce sera le prochain film, je pense. Je veux dire, encore une fois, je ne sais pas, après les grèves et tout, à quelle vitesse tout va redémarrer. Mais oui, pour l’instant, je connais l’histoire d’un film et je pense que les gens seront très excités. »

Pour le moment il n’y a pas de date de sortie pour ce prochain film Star Wars. En attendant, les histoires Star Wars sont principalement sur le petit écran avec notamment la prochaine série The Acolyte qui arrivera coutant 2024 sur Disney+.

Source : Collider / Crédit ©Disney/Lucasfilm