Furiosa : Chris Hemsworth avait peur de gâcher la franchise Mad Max

Chris Hemsworth révèle qu’il avait peur de rejoindre la franchise Mad Max dans Furiosa.

Chris Hemsworth n’était pas prêt à ce que le monde voie son personnage dans la prochaine préquelle de Mad Max: Fury Road de George Miller quand lui et ses camarades ont commencé les répétitions.

L’acteur a révélé qu’il avait eu peur avant le tournage de Furiosa parce qu’il n’avait pas complètement pris possession de son personnage jusqu’à ce qu’il soit presque temps de se présenter sur le plateau pour le tournage.

« Souvent, je reçois un script et je sais dès la première lecture, la deuxième lecture, je sais qui est le personnage et j’ai un sentiment instantané, en quelque sorte, viscéral qui s’y rattache, du genre, « c’est bon, je le tiens. » », a déclaré Hemsworth dans le podcast Happy Sad Confused. « Je l’ai lu deux ans avant de commencer à tourner et j’étais en admiration devant le scénario. C’était la plus belle chose que j’aie lue. J’adore George Miller, mais je ne savais pas qui était ce personnage. »

Alors que l’horloge commençait à tourner, l’acteur de Thor a commencé à sentir la pression s’installer jusqu’à ce que, heureusement, tout a cliqué un jour comme par magie.

« Nous avons fait environ quatre semaines de répétitions, et nous avons commencé à creuser et à plonger dedans, et les choses ont commencé à me venir. Et puis, environ deux semaines avant le tournage, quelque chose a cliqué », a déclaré Hemsworth.

« J’ai dit, « Ooh! Ooh. Je pense que c’est qui c’est. Je pense que c’est comme ça qu’il bouge. » Mais, dans l’accumulation, et je parle de quelques années, j’avais peur de mon esprit. Je me disais : « Je vais faire dérailler l’une des franchises les plus emblématiques. » Je vais gâcher Mad Max. Ce sera de ma faute. »

Les détails entourant le rôle de Hemsworth dans le film post-apocalyptique ont été gardés secrets, mais l’acteur a semblé confirmer qu’il jouerait le méchant Warlord Dementus. Il a ajouté en plaisantant : « C’est un type agréable. »

Alors que l’acteur a eu quelques difficultés initiales à entrer dans le personnage, Hemsworth a qualifié le tournage de Furiosa de « la meilleure expérience de ma carrière » à ce jour et de « quelque chose dont je suis aussi le plus fier ».

Il a poursuivi : « J’y ai mis plus de travail que tout ce que j’ai jamais fait. La collaboration que j’ai eue avec George était tout simplement magnifique, et travailler avec Anya [Taylor-Joy] était incroyable. »

Le film n’était pas le premier contact de Hemsworth avec le monde de Mad Max, il voulait déjà tenter sa chance avec Fury Road. « J’ai posé la question à mon manager, il y a des années, à propos de Mad Max, puis Tom Hardy avait déjà été casté », a-t-il déclaré sur le podcast. « Je me suis toujours demandé : « J’ai raté ma fenêtre. » Et puis l’occasion s’est présentée. »

Furiosa fait partie des films déjà dans la boite de Chris Hemsworth alors qu’il a décidé de faire une pause dans sa carrière pour se concentrer sur sa santé et sa famille.

Réalisé par George Miller, Furiosa sortira le 22 mai 2024.

Source : Happy Sad Confused / Crédit ©DR