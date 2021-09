Venom 2 Let There Be Carnage : Quatre extraits dévoilés

Découvrez quatre extraits pour le film Venom 2 Let There Be Carnage.

Venom 2 Let There Be Carnage sera dans les salles le mois prochain et Sony a décidé d’être très généreux avec quatre extraits du film dévoilés. Dans la première vidéo, Eddie Brock se dispute avec son ami symbiote comme un vieux couple et se prend un coup dans le nez.

Le deuxième extrait montre l’inspecteur Mulligan (Stephen Graham), un personnage dans les comics qui fini par avoir son propre symbiote. On ne sait pas si le film mettra ça en place pour une suite éventuelle, mais Mulligan passe à deux doigts de se faire dévorer par Venom.

La troisième vidéo voit Woody Harrelson dans la peau de Cletus Kasady, le tueur en série dans le couloir de la mort qui a demandé à rencontrer Eddie. Alors qu’il rabaisse Eddie, Venom s’énerve et il est bien possible que ce soit la scène où Cletus obtient un morceau de symbiote et devient Carnage.

Pour finir, le dernier extrait introduit Frances Barrison alias Shriek, le personnage terrifiant incarné par Naomie Harris. C’est une méchante au cri supersonique détenue dans une prison insonorisée.

Dans Let There Be Carnage, Carnage « peut se transformer en brume. Il peut prendre différentes formes. Il peut s’armer, il peut tout faire», a déclaré le réalisateur Andy Serkis. « Avec tous les symbiotes, ils reflètent la personne qui est leur hôte. Donc l’obscurité de Carnage, l’enjouement, l’esprit, l’étrangeté. Cletus a une vraie intelligence et… un vrai sens de l’humour, et nous voulions refléter cela dans le symbiote qui lui est lié. »

« De la même manière que Cletus manipule psychologiquement et physiquement, il peut prendre votre énergie et la transformer complètement pour vous », a déclaré Serkis, teasant la confrontation entre les ennemis jurés. « Nous voulions donc que tout le style de mouvement soit très idiosyncratique, décalé et étrange, et vous ne pouvez tout simplement pas le cerner. Ce serait comme essayer de se battre avec une pieuvre, en gros. »

Tom Hardy est accompagné au casting de Woody Harrelson, Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Stephen Graham (The Irishman, Snatch), Reid Scott et Michelle Williams qui revient en Anne Weying.

Réalisé par Andy Serkis Venom Let There Be Carnage est toujours prévu pour une sortie le 20 octobre 2021.

Venom Let There Be Carnage – Extraits

Source : MovieWeb / Crédit ©Sony