Aquaman 2 : Patrick Wilson sera de retour et le film sera plus sérieux

Patrick Wilson reviendra dans le rôle d’Ocean Master dans Aquaman 2 et le réalisateur confie au DC FanDome que le film sera plus sérieux.

Ce week-end s’est déroulé le premier DC FanDome, un événement virtuel dans le monde de DC qui a fait le plein d’annonces. Parmi les panels organisés, l’un d’entre eux était consacré à Aquaman 2. Le réalisateur James Wan et l’acteur Patrick Wilson – sans Jason Momoa – ont donné quelques indices sur le prochain volet de la saga aquatique.

Pour le moment, cette suite est assez loin dans le futur mais il a été confirmé que Wilson sera de retour dans le rôle de Orm/Ocean Master. De plus, Wan a révélé que le deuxième film allait être plus sérieux.

« Le second est un peu plus sérieux. Un peu plus pertinent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, » confie le réalisateur. Il a également expliqué qu’il espérait étendre le monde qu’il a créé dans le premier film : « J’ai hâte de continuer les voyages de nos héros et d’étendre ce monde avec le numéro 2. »

Wilson fait écho à ce sentiment et ajoute même que de « nouveaux mondes » seront explorés, ce que Wan confirme : « Je peux absolument vous garantir de nouveaux mondes dans ce prochain [film]. »

Les détails de l’intrigue restent largement secrets pour la suite et peu de choses ont été révélées à DC fanDome. James Wan avait précédemment déclaré qu’il y aurait des éléments d’horreur dans la prochaine aventure cinématographique d’Aquaman. Sachant qu’il vient de l’univers Conjuring, ce n’est pas étonnant.

Aquaman 2 est pour le moment attendu pour le 16 décembre 2022 dans les cinémas.

Crédit ©Warner Bros