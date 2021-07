Paranormal Activity 7 : Le nouveau film est déjà tourné selon Jason Blum

Le nouveau film Paranormal Activity, considéré comme un reboot, est déjà fini selon le producteur Jason Blum.

A franchise phénomène Paranormal Activity n’a pas dit son dernier mot. Selon Jason Blum, le fondateur et président de Blumhouse Productions, le septième film est déjà complété. Après les débuts du premier Paranormal Activity en 2007 sur le circuit des festivals de cinéma, le film est devenu un phénomène.

Bien qu’il n’ait pas été largement diffusé avant 2009, le film d’horreur avait une demande incroyable en raison de tout le battage médiatique qui avait été établi. Avec un budget de seulement 15 000 $ pour le film indépendant, Paramount Pictures a acquis le long métrage qui a rapporté 193,4 millions de dollars dans le monde. Une franchise s’est rapidement établie, et une abondance d’autres films s’en sont inspirés.

Si la plupart des suites n’aient pas eu autant de succès critique ou financier que le premier volet, le public était tout de même présent dans les salles pour voir les nouveaux films. Puis en 2019, un septième film a annoncé, mais en raison de la pandémie de coronavirus, le film a souffert de retards, et la décision a été prise de sortir Paranormal Activity 7 directement sur Paramount+ avant la fin 2021.

Les détails de ce film sont pour le moment secrets mais on sait qu’il est considéré comme un reboot de la franchise. En confirmant que le film était terminé, Blum a confié à Collider qu’il souhaitait un renouveau : « J’ai vraiment encouragé toutes les personnes créatives impliquées à penser à quelque chose de nouveau. Beaucoup de gens qui vont voir le nouveau Paranormal Activity avaient 3 ans lorsque le premier Paranormal Activity est sorti, donc ils ne connaissent même pas ces films plus anciens. Je pensais que si on le refait, on a intérêt à mieux le refaire et ne pas essayer d’étendre ce que nous avons fait il y a toutes ces années. »

Le film est réalisé par Will Eubank (Underwater) et écrit par Christopher Landon (Happy Death Day). Au casting, on trouve Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert et Henry-Ayres-Brown.

Source : Collider / Crédit ©Paramount