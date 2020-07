Sans un Bruit 2 et Top Gun 2 : Sorties repoussées en 2021

Paramount Pictures repousse la sortie des films Sans un Bruit 2 et Top Gun 2 Maverick à l’année prochaine.

Le coronavirus continue d’avoir un impact majeur sur l’industrie du cinéma. Paramount Pictures a annoncé qu’ils repoussaient à nouveau les sorties des films Sans un Bruit 2 et Top Gun 2.

Le film d’horreur de John Krasinski avait déjà été reporté à cause de la pandémie. Sa sortie initiale était pour le mois de mars dernier puis elle a été repoussée au mois de septembre. Le film ne sortira finalement pas en 2020, il faudra attendre le 23 avril 2021, soit plus d’un an après la date originale.

Un autre film majeur des studios qui ne sortira finalement pas cette année est Top Gun Maverick. Le film avec Tom Cruise, prévu pour le mois de décembre sera finalement en salle le 2 juillet 2021. A l’origine, il devait sortie en juin 2020 avant d’être repoussé pour les fêtes.

« Nous croyons sincèrement qu’il n’existe pas d’expérience de visionnage de films comme celle que l’on apprécie dans les cinémas, » lit-on dans un communiqué de la Paramount.

« Nous sommes attachés à l’expérience dans les salles et à nos partenaires exploitants, et tenons à souligner que nous sommes convaincus que, le moment venu, le public du monde entier profitera à nouveau de la joie singulière de voir les films de Paramount sur grand écran. »

Notez également que le film Jackass passe de juillet 2021 au 3 septembre 2021 et Sonic 2 sera en salles le 8 avril 2022.

Source : EW / Crédit ©Paramount