The Suicide Squad : Pourquoi un des tatouages d’Harley Quinn a été retiré

James Gunn explique pourquoi un des tatouages d’Harley Quinn a été retiré dans le nouveau film The Suicide Squad.

Depuis les débuts de Margot Robbie dans la peau d’Harley Quinn en 2016 dans le premier Suicide Squad, le look du personnage a évolué. Avec le nouveau film qui sort bientôt, les fans ont remarqué qu’un des tatouages d’Harley Quinn avait disparu. Il s’agit de son tatouage sur la joue qui dit « Rotten » (pourri.e).

Selon une récente séance de questions-réponses sur Instagram du scénariste-réalisateur de The Suicide Squad, James Gunn, le retrait du tatouage ne sera pas abordé dans le film, il n’y aura pas d’explication. Cependant, si elle n’a plus son tatouage c’est simplement parce que ni le réalisateur ni Margot Robbie elle-même ne l’aimaient.

Il répond : « Margot ne l’aimait pas et j’ai réalisé que je ne l’aimais pas non plus donc nous avons décidé de le retirer. Non ce ne sera pas aborder. »

Étant donné la façon dont les tatouages de Harley ont déjà évolué dans Birds of Prey – avec la mise à jour de bon nombre de ses tatouages spécifiques à Joker après leur rupture – il est logique que son look continue d’évoluer, car elle est devenue encore plus libérée.

« Vous pouvez voir une autre facette de Harley [dans The Suicide Squad] », a récemment expliqué Robbie à ComicBook.com. « C’est intéressant. Vous continuez à la rencontrer à différents moments de sa vie, comme si quelques années s’étaient écoulées. Bien sûr, les films ne sont pas directement liés, mais en tant qu’actrice, je peux le tracer dans un sens chronologique. Donc, c’est amusant de se dire ‘D’accord, comment était-elle il y a quelques années quand elle était avec Mister J?’ « Comment est-elle maintenant, après leur rupture ? Et comment sera-t-elle dans quelques années ? » J’adore la voir à ces différentes étapes de sa vie. »

Ce nouveau film Suicide Squad est considéré comme une sorte de semi-reboot du film sorti en 2016. On verra ainsi de retour Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Mayling Ng (Mongal) et Idris Elba (Bloodsport).

Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Storm Reid, Steve Agee, Jennifer Holland, Tinashe Kajese et Sylvester Stallone sont aussi à l’affiche du film.

