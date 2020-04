Venom 2 : Tom Hardy tease un artwork avec Spider-Man

Tom Hardy tease la présence de Spider-Man dans Venom 2 puis efface immédiatement son post Instagram.

Tom Hardy continue de jouer avec les nerfs des fans. L’acteur, qui incarne Venom, a teasé à nouveau la présence de Spider-Man sur les réseaux sociaux. Il a posté un artwork sur Instagram mais il l’a rapidement effacé.

Evidemment, cela a porté les fans à confusion, ils ne savent pas quoi penser de la situation. Est-ce que Spider-Man sera vraiment dans Venom 2 ou bien Tom Hardy joue-t-il les trolls ? L’image en question a tout de même été récupérée par les fans en capture d’écran. Ils ont été rapides puisque Tom Hardy aurait effacé l’image au bout de 30 secondes après l’avoir postée.

On y voit Venom littéralement croquer ce pauvre Spider-Man à pleine dent et le déchiqueter. Cela continue ainsi de nourrir la rumeur que Tom Holland fera une apparition dans le film. En effet, des rumeurs annoncent la présence de Tom Holland en Spider-Man mais ce n’est pas encore confirmé.

Tom Hardy est accompagné au casting de Woody Harrelson, Naomie Harris (Skyfall, Rampage), Stephen Graham (The Irishman, Snatch) et Michelle Williams qui revient en Anne Weying.

Réalisé par Andy Serkis, Venom 2, qui a désormais pour titre Venom Let There Be Carnage, est attendu en salles en juin 2021.

Source : EW / Crédit ©Sony Pictures