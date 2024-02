César 2024 : Triomphe pour Anatomie d’une Chute – Palmarès

Justine Triet fait un triomphe aux César 2024 avec son film Anatomie d’une Chute. Découvrez le palmarès.

Et c’est une grande victoire pour Justine Triet durant la 49e cérémonie des César qui s’est déroulée ce vendredi 23 février à l’Olympia de Paris. Anatomie d’une Chute est reparti avec 6 trophées dont meilleur film, meilleure réalisation pour Justine Triet, meilleure actrice pour Sandra Hüller, meilleur second rôle masculin pour Swann Arlaud, meilleur scénario original et meilleur montage.

Le Règne Animal de Thomas Cailley n’est pas en reste puisqu’il remporte 5 prix pour ses costumes, sa photographie, son son, sa musique et ses effets visuels. Chien de la Casse remporte le meilleur premier film et meilleur révélation pour Raphaël Quenard. Ce dernier a également été récompensé pour son court-métrage

On notera aussi la victoire d’Adèle Exarchopoulos pour son second rôle dans Je Verrai Toujours Vos Visages qui remporte ici son second César 10 ans après La Vie D’Adèle. Arieh Worthalter est sacré meilleur acteur pour son rôle dans Le procès Goldman.

Agnès Jaoui a reçu un César d’honneur des mains de Jamel Debouzze tandis que Marion Cotillard a remis un prix à Christopher Nolan pour l’ensemble de sa carrière. Ce dernier n’a cependant pas gagné le César du meilleur film étranger pour Oppenheimer puisque c’est le film canadien Simple Comme Sylvain de Monia Chokri qui l’a remporté.

Les résultats sont à voir ci-dessous

César 2024 – Le Palmarès

Meilleure réalisation

Justine Triet pour Anatomie d’une chute

Thomas Cailley pour Le règne animal

Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages

Cédric Kahn pour Le procès Goldman

Catherine Breillat pour L’été dernier

Meilleur film

Anatomie d’une chute de Justine Triet

Chien de la Casse de Jean-Baptiste Durand

Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry

Le procès Goldman de Cédric Kahn

Le règne animal de Thomas Cailley

Meilleure actrice

Marion Cotillard dans Little girl blue

Léa Drucker dans L’été dernier

Virginie Efira dans L’amour et les forêts

Hafsia Herzi dans Le ravissement

Sandra Hüller dans Anatomie d’une chute

Meilleur acteur

Romain Duris dans Le règne animal

Benjamin Lavernhe dans L’abbé Pierre – Une vie de combats

Melvil Poupaud dans L’amour et les forêts

Raphaël Quenard dans Yannick

Arieh Worthalter dans Le procès Goldman

Meilleure actrice dans un second rôle

Leila Bekhti dans Je verrai toujours vos visages

Galatéa Bellugi dans Chien de la casse

Elodie Bouchez dans Je verrai toujours vos visages

Adèle Exarchopoulos dans Je verrai toujours vos visages

Miou Miou dans Je verrai toujours vos visages

Meilleur acteur dans un second rôle

Swann Arlaud dans Anatomie d’une chute

Anthony Bajon dans Chien de la casse

Arthur Harari dans Le procès Goldman

Pio Marmaï dans Yannick

Antoine Reinartz dans Anatomie d’une chute

Meilleure révélation féminine

Céleste Brunnquell dans La fille de son père

Kim Higelin dans Le consentement

Suzanne Jouannet dans La voie royale

Rebecca Marder dans De grandes espérances

Ella Rumpf dans Le théorème de Marguerite

Meilleure révélation masculine

Julien Frison dans Le théorème de Marguerite

Paul Kircher dans Le règne animal

Samuel Kircher dans L’été dernier

Milo Machado-Graner dans Anatomie d’une chute

Raphaël Quenard dans Chien de la casse

Meilleur film étranger

L’enlèvement de Marco Bellocchio

Les feuilles mortes de Aki Kaurismaki

Oppenheimer de Christopher Nolan

Perfect days de Wim Wenders

Simple comme Sylvain de Monia Chokri

Meilleur scénario original

Justine Triet et Arthur Harari, pour Anatomie d’une chute

Meilleure adaptation

Valérie Donzelli et Audrey Diwan, pour L’Amour et les Forêts

Meilleure musique originale

Andrea Laszlo De Simone, pour Le Règne animal

Meilleur son

Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Matthieu Fichet et Niels Barletta pour Le Règne animal

Meilleure photo

David Cailley, pour Le Règne animal

Meilleur montage

Laurent Sénéchal, pour Anatomie d’une chute

Meilleurs costumes

Ariane Daurat, pour Le Règne animal

Meilleurs décors

Stéphane Taillasson, pour Les Trois Mousquetaires

Meilleurs effets visuels

Cyrille Bonjean, Bruno Sommier et Jean-Louis Autret, pour Le Règne animal

Meilleur film de court-métrage d’animation

Eté 96, réalisé par Mathilde Bédouet

Meilleur film de court-métrage documentaire

La Mécanique des fluides, réalisé par Gala Hernandez Lopez

Meilleur film de court-métrage de fiction

L’Attente, réalisé par Alice Douard

Meilleur film d’animation

Linda veut du poulet !, réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach

Meilleur film documentaire

Les Filles d’Olfa, réalisé par Kaouther Ben Hania